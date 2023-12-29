لن تصدق شكلها.. أول ظهور لابنة ماجدة زكي وكمال أبو رية

احتفلت الفنانة ماجدة زكي، بعيد ميلادها، في أحد المطاعم بالقاهرة، بحضور سهير جودة، ومجموعة من صديقاتها اللاتي احتفلن بها.

وظهرت لأول مرة، حبيبة كمال أبو رية، ابنة ماجدة زكي وكمال أبو رية، خلال الاحتفال بعيد ميلاد والدتها.

فيلم سكر

عُرض على منصة شاهد فيلم" سكر" بطولة الفنانة ماجدة زكى.

وتدور أحداث فيلم سكر حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام، ويتعاونون معًا لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلامًا وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

هذه السلسلة من الأفلام من بطولة كل من النجمة حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت؛ والنجوم اليافعين ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد؛ ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام إبراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن.. وآخرين.

ويشار إلى أن العرض الأول للفيلم انطلق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ 13 أكتوبر 2023.