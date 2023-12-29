أول ظهور لـ شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها، مع مصممة الأزياء زينة زكي؛ تحضيرا لحفل رأس السنة في دبي.

وقالت الإعلامية نهاد سمير، إن الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب تطلقا للمرة الثانية، مشيرة إلى أن المرة الأولى كان الانفصال عام 2021، وحدث خلاف كبير بينهما.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أنه من بعد هذا الخلاف لم يحدث أي خلافات أخري قوية، ولكن تلك المرة شيرين صرحت لمصادرة مقربة جدا لها أنها انفصلت عن حسام حبيب، ولكن هذه المرة دون أي مشاكل.

وتابعت الإعلامية نهاد سمير، أن الإعلامية نضال الأحمدية المعروف أنها مقربة من شيرين عبد الوهاب، قالت إن مشادة وصلت إلى الضرب بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب حدثت في الطائرة.

وأشارت إلى أن سبب الخلاف؛ هو تدخل حسام حبيب فى عمل شيرين عبد الوهاب أكثر من اللازم، لدرجة أنه كان من الممكن أن يلغي العمل من ورائها دون معرفتها، ومن بعدها حدثت مشادة كلامية بينهما أدت إلى طلب شيرين الطلاق أكثر من مرة، ولكن حسام كان يرفض.