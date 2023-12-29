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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أومال بعد الجواز هتعملوا إيه| صورة مثيرة لـ ثراء جبيل تشعل السوشيال ميديا

ثراء جبيل
ثراء جبيل

هاجم أحد المتابعين الفنانة ثراء جبيل بعد نشرها عدة صور رومانسية تجمعها بزوجها مختار الديناري في الطبيعة، دون الظهور بفستان زفاف تقليدي وبدلة للعروسين.

وعلق أحد المتابعين :"أومال بعد الجواز هتعملوا ايه"، وردت ثراء "تم عقد العقران يا فندم الحمد لله"، مبروك لزواج طويل وسعيد".

احتفلت الفنانة الشابة ثراء جبيل بخطوبتها على الفنان مختار الديناري وسط الأهل والأصدقاء.

تقدم الفنان مختار الديناري، لطلب يد الفنانة ثراء جبيل، بطريقة رومانسية في أحد شوارع المعادي.

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وعلم "صدى البلد" أن الترتيب للمفاجأة جاء من خلال دعوة ثراء لمقابلة إعلامية وهمية، حتى تتواجد في المكان والميعاد المحدد، واتفق مختار مع الأصدقاء لكي يتواجدوا في أحد شوارع المعادي، وبالفعل وصلت ثراء في الموعد لتتفاجأ به وبأصدقائها وتقدم لخطبتها ووافقت وسط فرحة كل الحضور.


وكان آخر أعمال ثراء جبيل في السينما هو فيلم رهبة، والذي طرح في السينمات خلال الفترة الماضية.

ثراء جبيل
ثراء جبيل
ثراء جبيل
ثراء جبيل
ثراء جبيل
ثراء جبيل
ثراء جبيل
ثراء جبيل
ثراء جبيل
ثراء جبيل
الفنانة ثراء جبيل انجي وجدان ثراء جبيل فستان زفاف مختار الديناري

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