أخبار الفن| تفاصيل النصب على منة فضالى بـ تركيا ..وإليسا تتحدث عن معاناتها مع الكانسر في فيلم وثائقي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..



وصلت، اليوم، الفنانتان نانسي عجرم وأصالة إلى السعودية استعداد للمشاركة فى حفل نجمات العرب ليلة رأس السنة بالرياض.



ومن المفترض أن تبدأ نانسي عجرم وأصالة فى عمل البروفات الخاصة بالحفلة ابتداء من اليوم، حيث تقدم كل منهما في هذا الحفل مجموعة من أشهر أغانيهما القديمة والجديدة.



يواصل فيلم “أبو نسب” بطولة الفنان محمد إمام والفنانة ياسمين صبرى تصدر شباك التذاكر ،حيث حقق الفيلم أمس إيرادات وصلت إلى مليون و700 ألف جنيهًا.

أكدت الفنانة منة فضالي، تعرضها للنصب خلال جولتها الأخيرة باسطنبول، من شخص عراقي الجنسية.



وكتبت منة فضالى على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام: يا جماعة الراجل ده ناصب عليا أخد 2400 دولار، عنده شركة سيارات فى إسطنبول ورافض يرجعلى فلوسي خلو بالكم جنسيته عراقي واسمه عبود وشركة جرين جروب.



أعلن الفنان أحمد زاهر انضمامه لمسلسل محارب بطولة الفنان حسن الرداد والمفترض عرضه فى رمضان 2024.



ونشر زاهر صورة تجمعه بحسن الرداد فى أول مشهد بالمسلسل وعلق عليه قائلا: بسم الله توكلنا علي الله اول مشهد يجمعنا في الحياه من مسلسل محارب رمضان ٢٠٢٤ تاليف محمد سيد بشير ، اخراج شيرين عادل، إنتاج احمد_السبكي، ادعولنا نعمل حاجه تعجبكم باذن الله يارب التوفيق من عندك يارب.



أعلن المطرب رامي صبري عن استعداده لطرح ألبومه الجديد والذى يحمل اسم النهايات اخلاق، مع بداي العام الجديد.



وبدأ رامي في الترويج للألبوم عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام بطرح جزء من أغنية النهايات أخلاق وعلق عليه قائلا: النهايات أخلاق ألبوم جديد قريبا 2024.

حرص الفنان محمد نجاتي للرد على الأخبار المتداوله حول القبض عليه بسبب شيك بدون رصيد، حيث ظهر في فيديو على صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام أثناء تصوير أولى مشاهده بمسلسل صيد العقارب مع غادة عبد الرازق.



وقال محمد نجاتي فى الفيديو : مساء الخير على كل جمهوري المحترم، النهاردة مساء الخميس 28 ديسمبر أول يوم تصوير ليا فى مسلسل صيد العقارب مع النجمة غادة عبد الرازق لرمضان 2024، وكل سنة وانتم طيبين ويارب رمضان كريم عليكم وعلينا أجمعين.

