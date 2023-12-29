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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| تفاصيل النصب على منة فضالى بـ تركيا ..وإليسا تتحدث عن معاناتها مع الكانسر في فيلم وثائقي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..
 

 

وصول نانسي عجرم وأصالة إلى السعودية استعدادا لحفل ليلة رأس السنة

 

وصلت، اليوم، الفنانتان نانسي عجرم وأصالة إلى السعودية استعداد للمشاركة فى حفل نجمات العرب ليلة رأس السنة بالرياض.

ومن المفترض أن تبدأ نانسي عجرم وأصالة  فى عمل البروفات الخاصة بالحفلة ابتداء من اليوم، حيث تقدم كل منهما في هذا الحفل مجموعة من أشهر أغانيهما القديمة والجديدة.
 

اقترب من 2 مليون جنيه.. تعرف على إيرادات فيلم أبو نسب أمس

 

يواصل فيلم “أبو نسب” بطولة الفنان محمد إمام والفنانة ياسمين صبرى تصدر شباك التذاكر ،حيث حقق الفيلم أمس إيرادات وصلت إلى مليون و700 ألف جنيهًا.

 

مبلغ ضخم.. منة فضالي تكشف تفاصيل تعرضها للنصب في تركيا

 

أكدت الفنانة منة فضالي، تعرضها للنصب خلال جولتها الأخيرة باسطنبول، من شخص عراقي الجنسية.

وكتبت منة فضالى على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام: يا جماعة الراجل ده ناصب عليا أخد 2400 دولار، عنده شركة سيارات فى إسطنبول ورافض يرجعلى فلوسي خلو بالكم جنسيته عراقي واسمه عبود وشركة جرين جروب.
 

أول مشهد يجمعهما بالحياة.. أحمد زاهر ينضم لمسلسل محارب مع حسن الرداد

 

أعلن الفنان أحمد زاهر انضمامه لمسلسل محارب بطولة الفنان حسن الرداد والمفترض عرضه فى رمضان 2024.

ونشر زاهر صورة تجمعه بحسن الرداد فى أول مشهد بالمسلسل وعلق عليه قائلا: بسم الله توكلنا علي الله اول مشهد يجمعنا في الحياه من مسلسل محارب رمضان ٢٠٢٤ تاليف محمد سيد بشير ، اخراج شيرين عادل، إنتاج احمد_السبكي، ادعولنا نعمل حاجه تعجبكم باذن الله يارب التوفيق من عندك يارب.
 

بعد عمرو دياب.. رامي صبري يعلن عن طرح ألبومه الجديد "النهايات أخلاق"

 

أعلن المطرب رامي صبري عن استعداده لطرح ألبومه الجديد والذى يحمل اسم النهايات اخلاق، مع بداي العام الجديد.

وبدأ رامي في الترويج للألبوم عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام بطرح جزء من أغنية النهايات أخلاق وعلق عليه قائلا: النهايات أخلاق ألبوم جديد قريبا 2024.

 

بعد أخبار القبض عليه..محمد نجاتي ينشر فيديو من كواليس تصوير صيد العقارب

 

حرص الفنان محمد نجاتي للرد على الأخبار المتداوله حول القبض عليه بسبب شيك بدون رصيد، حيث ظهر في فيديو على صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام أثناء تصوير أولى مشاهده بمسلسل صيد العقارب مع غادة عبد الرازق.

وقال محمد نجاتي فى الفيديو : مساء الخير على كل جمهوري المحترم، النهاردة مساء الخميس 28 ديسمبر أول يوم تصوير ليا فى مسلسل صيد العقارب مع النجمة غادة عبد الرازق لرمضان 2024، وكل سنة وانتم طيبين ويارب رمضان كريم عليكم وعلينا أجمعين.
 

نانسي عجرم منة فضالي احمد زاهر حسن الرداد محمد نجاتي

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