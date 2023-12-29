بعد أخبار القبض عليه..محمد نجاتي ينشر فيديو من كواليس تصوير صيد العقارب

حرص الفنان محمد نجاتي للرد على الأخبار المتداوله حول القبض عليه بسبب شيك بدون رصيد، حيث ظهر في فيديو على صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام أثناء تصوير أولى مشاهده بمسلسل صيد العقارب مع غادة عبد الرازق.



وقال محمد نجاتي فى الفيديو : مساء الخير على كل جمهوري المحترم، النهاردة مساء الخميس 28 ديسمبر أول يوم تصوير ليا فى مسلسل صيد العقارب مع النجمة غادة عبد الرازق لرمضان 2024، وكل سنة وانتم طيبين ويارب رمضان كريم عليكم وعلينا أجمعين.





حقيقة القبض على محمد نجاتي

وتداولت أخبار أمس الخميس تفيد بالقبض على الفنان محمد نجاتي بمحافظة الجيزة بسبب شيك بدون رصيد يرجع تاريخه لعام 2020، إلا أن المحامي الخاص به قدم استشكال وتم الافراج عنه بعد ساعات من القبض عليه.





صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب تخوض به غادة الرازق السباق الرمضاني المقبل، ويعرض على شاشات المتحدة، ويشارك فيه كل من رياض الخولي، محمد علاء جامايكا، سيمون، فريد سيف النصر، عماد صفوت، أحمد ماهر، ميار الغيطي، سامية عاطف، مجدي بدر، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين.

في وقت سابق، كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، ملامح مسلسلها الجديد صيد العقارب الذي تشارك به في الماراثون الرمضاني المقبل 2024، إذ قالت في لقاء تلفزيوني، إن مسلسل صيد العقارب أشبه بالمستحيل، موضحة: دايمًا بيقولوا أصعب شيء في الحياة لدغة الثعبان وصيد العقرب، وقصة المسلسل بتدور حول نفس المعنى.