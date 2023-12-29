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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وصول نانسي عجرم وأصالة إلى السعودية استعدادا لحفل ليلة رأس السنة

نانسي عجرم
نانسي عجرم

وصلت، اليوم، الفنانتان نانسي عجرم وأصالة إلى السعودية استعداد للمشاركة فى حفل نجمات العرب ليلة رأس السنة بالرياض.

ومن المفترض أن تبدأ نانسي عجرم وأصالة  فى عمل البروفات الخاصة بالحفلة ابتداء من اليوم، حيث تقدم كل منهما في هذا الحفل مجموعة من أشهر أغانيهما القديمة والجديدة.
 

حفل نجمات العرب 

وتنظم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، حفل غنائي يجمع 6 نجمات، أبرزهم  أصالة نصري وأحلام الشامسي واليسا وأنغام ونانسي عجرم وأسماء لمنور، على مسرح محمد عبده، يوم 31 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام-عن طرح تذاكر الحفل الليلة السبت 23 ديسمبر. 

 

افتتاح موسم الرياض


 وشاركت النجمة نانسي عجرم  في حفل افتتاح "موسم الرياض" الرابع في المملكة العربية السعودية .

وجاءت إطلالة نانسي عجرم بتوقيع من خبيرة الموضة مايا التل ، وكانت سروال جينز مع تيشرت بيضاء عليه صورة واسم نانسي ، وحذاء من المخمل الرمادي قصير الساق.

وقالت مايا التل فى تصريحات لـ“ET بالعربي: نانسي عجرم اقترحت عليها الفكرة، وبالفعل أحبت الأمر لأن جمهورها دائماً يقدمون لي تيشرتات مكتوب عليها اسمها".

وأضافت مايا: “تواصلت مع المصمّم اللبناني جان لويس صبجي وقام بتصميم التيشرت أوفر سايز وطبعنا عليها صورة نانسي وأضاف تطريزات بالأحمر لكتابة اسمها، وهي طريقة لتشكر نانسي جمهورها لأن عادة كل المشاهير لما يلبسوا تيشرت مكتوب عليها أسماءهم وصورهم بكونوا عم يشكروا الجمهور على دعمهم ومحبتهم ومتابعتهم الدائمة لهم”.

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