بعد عمرو دياب.. رامي صبري يعلن عن طرح ألبومه الجديد "النهايات أخلاق"

أعلن المطرب رامي صبري عن استعداده لطرح ألبومه الجديد والذى يحمل اسم النهايات اخلاق، مع بداي العام الجديد.



وبدأ رامي في الترويج للألبوم عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام بطرح جزء من أغنية النهايات أخلاق وعلق عليه قائلا: النهايات أخلاق ألبوم جديد قريبا 2024.

حفل رامي صبري في رأس السنة

ويستعد المطرب رامي صبري لإحياء حفل غنائي ضخم ليلة رأس السنة الجديدة داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.



وجاء تعاقد رامي صبري على إحياء حفل ليلة رأس السنة، بعد استئناف عمله مرة أخرى، حيث أنه أوقف رامي صبري جميع انشطته الفنية بسبب الحرب على غزة.



رامي صبري ضيف إسعاد يونس

وحل رامي صبري ضيفا على الفنانة اسعاد يونس يوم الأثنين الماضي للحديث عن مشواره الفني وقدم رامي خلال الحلقة مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة ومنها أغنية حبيبي الأولاني وألف مشاء الله عليه وبحبك وغيرها من الأغاني التي اشتهر بها أمام الجمهور.