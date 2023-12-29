مبلغ ضخم.. منة فضالي تكشف تفاصيل تعرضها للنصب في تركيا

أكدت الفنانة منة فضالي، تعرضها للنصب خلال جولتها الأخيرة باسطنبول، من شخص عراقي الجنسية.



وكتبت منة فضالى على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام: يا جماعة الراجل ده ناصب عليا أخد 2400 دولار، عنده شركة سيارات فى اسطنبول ورافض يرجعلى فلوسي خلو بالكم جنسيته عراقي واسمه عبود وشركة جرين جروب.





مسلسل محارب

تعاقدت الفنانة منة فضالي علي المشاركة في بطولة مسلسل “محارب” والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم 2024.

ومن المقرر ان يقوم ببطولة مسلسل محارب حسن الرداد بجانب كل من أحمد زاهر ، وعدد من الفنانين والعمل من إخراج شيرين عادل ومن تأليف احمد سيد بشير ومن إنتاج أحمد السبكي .

مسرحية منة فضالى

وكانت قد شاركت منة فضالي موخرا في بطولة مسرحية “صوابع زينب"، والتي عرضت في بوليفارد سيتي ضمن فعاليات موسم الرياض من الفترة 16 إلى 20 نوفمبر الماضي .

وتدور قصة مسرحية صوابع زينب حول سيدة بهذا الاسم أم لثلاث بنات، هم سندس وداليا ونانسي يعيشون معاً في إحدى الأحياء الشعبية وتدور أهداف زينب في الحياة حول زواج بناتها وتأمين حياتهم بعد وفاة والدهم. إلا أنها تواجه صعوبات مع شخصيات بناتها المختلفة وهو ما يجعل من الصعب سيطرتها عليهم، ليبدأ المعلم عنتر الذي يحبها ويريد الزواج منها في التقرب منها تدريجياً فتقرر زينب أن تستغل عنتر في خطة لتربية بناتها وترويضهم وسط إطار كوميدي طريف.