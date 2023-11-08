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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على أسعار تذاكر مسرحية صوابع زينب قبل عرضها فى موسم الرياض

مسرحية صوابع زينب
مسرحية صوابع زينب

روج المستشار تركي ال شيخ عن أحدث مسرحيات موسم الرياض ، في منشور ،  من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وكتب تركي ال شيخ ، معلقًا: مسرحية صوابع زينب … مسرحية كوميدية يعرضها ألمع فنانين الكوميديا في المسرح العالمي في #بوليفارد سيتي من 16 إلى 20 نوفمبر.

تم طرح أسعار التذاكر وهي مكونة من 4 فئات، الأعلى سعرها 950 ريال سعودي أي ما يوازي 7800 جنيه مصري، أما الفئة الثانية فهي 800 ريال سعودي (6600 جنيه مصري)، والفئة الثالثة 770 ريال (6300 جنيه مصري) أما الفئة الأخيرة فهي 650 ريال سعودي (5300 جنيه مصري).

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مسرحية صوابع زينب

وتدور قصة مسرحية صوابع زينب حول سيدة بهذا الاسم أم لثلاث بنات، هم سندس وداليا ونانسي يعيشون معاً في إحدى الأحياء الشعبية وتدور أهداف زينب في الحياة حول زواج بناتها وتأمين حياتهم بعد وفاة والدهم. إلا أنها تواجه صعوبات مع شخصيات بناتها المختلفة وهو ما يجعل من الصعب سيطرتها عليهم، ليبدأ المعلم عنتر الذي يحبها ويريد الزواج منها في التقرب منها تدريجياً فتقرر زينب أن تستغل عنتر في خطة لتربية بناتها وترويضهم وسط إطار كوميدي طريف.

ويشارك في بطولة مسرحية صوابع زينب كل من هالة صدقي عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، محمد رضوان.

وقد أعلن المستشار تركي ال شيخ  ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ، عن اختياره لعدد من العروض المسرحية لتقديمها في المملكة العربية السعودية .

وقال تركي ال شيخ ، عبر صفحته علي موقع الصور والفيديوهات الشهير فيسبوك : انهيت منذ دقائق من اعتماد مسرحيات موسم الرياض الرابع … اخترت ٣٣ مسرحية ما بين سعودية وخليجية وعربية وعالمية … حرصت على اعتماد واختيار ٤ مسرحيات سورية واخترت الأفكار المطلوبة جماهيريًا … واعتمدت واخترت المصور ايمن عباس لتصوير وتصميم بوسترات المسرحيات جميعًا.

وأضاف تركي ال شيخ :  ببساطة سيكون لدينا أكبر موسم مسرحي في العالم العربي … نحن نقف بجانب المسرح في الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض … نحن ندعم الابداع اينما كان… الاسماء ؟ فقط تخيل !… وبالتوفيق لكل المشاركين ونتمنى ان نحظى برضا الجمهور . 

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