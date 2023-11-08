عطل فنى يضرب منصة شاهد.. اعرف التفاصيل

تفاجأ عدد من متابعى منصة شاهد بوجود عطل فنى بها وهو الأمر الذى دفع إدارة المنصة إلى اصدار بيان توضيحى يكشف عن سبب العطل الفنى.

وقالت منصة شاهد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام إن هناك خلل فنى نقوم حاليا على إصلاحه.

منصة شاهد

وأضافت منصة شاهد : تأسف منصة شاهد عن الخلل التقني الذي يعمل فريقنا المتخصص على إصلاحه بأقصى سرعة لتعود الخدمة إليك.

منصة شاهد

قررت منصة شاهد بدء عرض فيلم نزوح ابتداءا من يوم 9 من شهر نوفمبر الحالي، وذلك بعد عرضه فى السينمات فى العديد من الدول العربية.

تفاصيل فيلم نزوح

الفيلم من تأليف وإخراج سؤدد كعدان وتم تصويره في تركيا، وهو من إنتاج شركة وهو من إنتاج شركة كاف للإنتاج (سؤدد كعدان)، و شركة بيركلي ميديا جروب ( يو فاي سوين) و يشارك في الانتاج أكس نيلو ( مارك بوردور) ، ومن بطولة كندة علوش، سامر المصري، هالة زين ونزار العاني، و دارينا الجندي، وتولت تصويره مديرة التصوير الشهيرة هيلين لوفار، وتتولي شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، فيما تتولى شركة MK2 مبيعات الفيلم بأنحاء العالم. بينما توزعه في فرنسا شركة PYRAMIDE، وتم تمويل إنتاجه من خلال FILM4، وStar Collective.

أحداث فيلم نزوح

تدور أحداث الفيلم في سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة "هالة زين" ذات الـ 14 سنة، لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر "نزار العاني" الصبي بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة "كندة علوش" على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز "سامر المصري" الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.

جوائز فيلم نزوح

وفاز نزوح الذي شهد عرضه العالمي الأول في مسابقة Orizzonti Extra بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بـجائزة الجمهور التي تقدمها شركة أرماني الراعي الرسمي للمهرجان ليصبح أول فيلم عربي يحصل عليها، وجائزة لانترنا ماجيكا التي تمنحها جمعية تشينيتشيركولي الوطنية الاجتماعية الثقافية للشباب، وشارك في أكثر من عشرين مهرجان دولي من بينها مهرجان لندن، مهرجان موسترا دي فالنسيا بإسبانيا، مهرجان ساو باولو، مهرجان طوكيو، مهرجان بوسان بكوريا الجنوبية، مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، مهرجان السينما المتوسطية في بروكسل، مهرجان نوافذ سينمائية على المغرب العربي والشرق الأوسط، مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد.