وفاة والدة فنانة شهيرة.. تفاصيل

نشرت الفنانة دارين حمزة تعليق عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن رحيل والدتها فريال الزين.

وقالت دارين حمزة: "ان لله وان اليه راجعون.. انتقلت الى رحمة الله تعالى والدتى فريال الزين".

دارين حمزة

ولم تكشف دارين حمزة عن أى تفاصيل خاصة بموعد تشييع الجثمان أو موعد العزاء.

من هى دارين حمزة

دارين حمزة عاشت طفولتها ما بين لبنان وفرنسا وقد اختارت دراسة التمثيل والإخراج باحدى الجامعات اللبنانية وبدأت مشوارها كمخرجة ثم كممثلة وشاركت في عدة مسلسلات لبنانية وسورية وخليجية.

دارين حمزة تثير الجدل بتصريحاتها حول الزواج حيث تؤكد أنها تؤيد الزواج المدني ولكنها تفرض دائمًا حالة من السرية على حياتها الخاصة بشكل يجعل الصحافة اللبنانية لا تتحدث سوى عن اعمالها الفنية فقط.

وقد شاركت دارين حمزة فى عدد من الأعمال الفنية فى مصر ولعل من أبرزها خطوط حمراء مع الفنان أحمد السقا وشهادة ميلاد مع الفنان طارق لطفى.