فتح باب الحجز لـ50 وحدة سكنية بمدينة العريش 4 أكتوبر المقبل

أعلنت محافظة شمال سيناء فتح باب الحجز أمام المواطنين لـ50 وحدة سكنية بمواقع متميزة بمدينة العريش في المحافظة بمساحات تتراوح بين 47 و102 متر مربع، وذلك اعتبارا من الأحد 4 أكتوبر 2026، ويستمر حتى الخميس 22 أكتوبر 2026، وفقا للضوابط الواردة بكراسة الشروط..

وذكرت المحافظة - في بيان اليوم الأربعاء - أن محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور تابع مع الجهات المعنية إجراءات طرح الوحدات السكنية الجديدة، في إطار متابعة احتياجات المواطنين وتوفير الوحدات المناسبة لأهالي المحافظة.

وأضافت أن تخصيص الوحدات سيتم من خلال قرعة علنية بين المتقدمين، على أن تجرى القرعة في الموعد المحدد بكراسة الشروط بديوان عام محافظة شمال سيناء.

تأتي الوحدات المطروحة ضمن جهود توفير وحدات سكنية تعاونية للمواطنين بمدينة العريش.