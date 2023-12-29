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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول مشهد يجمعهما بالحياة.. أحمد زاهر ينضم لمسلسل محارب مع حسن الرداد

حسن الرداد وأحمد
حسن الرداد وأحمد زاهر

أعلن الفنان أحمد زاهر انضمامه لمسلسل محارب بطولة الفنان حسن الرداد والمفترض عرضه فى رمضان 2024.

ونشر زاهر صورة تجمعه بحسن الرداد فى أول مشهد بالمسلسل وعلق عليه قائلا: بسم الله توكلنا علي الله اول مشهد يجمعنا في الحياه من مسلسل محارب رمضان ٢٠٢٤ تاليف محمد سيد بشير ، اخراج شيرين عادل، إنتاج احمد_السبكي، ادعولنا نعمل حاجه تعجبكم باذن الله يارب التوفيق من عندك يارب.

 

مسلسل محارب

وتدور أحداث المسلسل في قالب أكشن اجتماعي، يناقش العديد من القضايا، وهو التعاون الأول بين كل من حسن الرداد، والمؤلف محمد سيد بشير، والمخرجة شيرين عادل. 

مسلسل محارب بطولة: حسن الرداد، ماجد المصري، كريم عفيفي، تامر عبد المنعم، نرمين الفقي، وعددا آخر من الفنانين، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شرين عادل. 

حقيقة اعتذار محمود ياسين جونيور عن محارب

 

كشف الفنان الشاب محمود ياسين جونيور حقيقة الأخبار المتداولة حول اعتذاره عن مسلسل حسن الرداد الجديد محارب، والذى كان من المفترض ان يقدمه فى رمضان 2023 إلا أنه تم تأجيله لأسباب إنتاجية.

وقال محمود ياسين جونيور فى تصريح خاص لصدى البلد إنه لم يعتذر عن المسلسل وأنه تعاقد عليه قبل موسم رمضان الماضى على أن يتم عرضه فى 2023 إلا أنه تم تأجيله لرمضان 2024.

وأضاف محمود ياسين أنه حتى الآن لم يتواصل أحد معه من الشركة المنتجة لمعرفة مصير المسلسل أو موعد تصويره لكنه متعاقد عليه وفى انتصار بدء التصوير.
 

احمد زاهر الفنان أحمد زاهر رمضان 2024 مسلسل محارب حسن الرداد

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