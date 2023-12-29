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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إنجي وجدان تنتهي من تصوير فيلم جبل الحريم

صدى البلد

انتهت الفنانة إنجي وجدان من تصوير دورها في فيلم "جبل الحريم"، المقرر طرحه بدور عرض السينما المصرية مع بداية العام الجديد والذى ينافس فى الموسم الشتوى.

وأعربت إنجي وجدان عن سعادتها بهذه التجربة، قائلة فى تصريحات صحفية: "الفيلم تجربة جديدة وحلوة وأدعم المرأة من خلاله.. العمل يناقش عدة مشكلات نسائية والمميز خلال الفيلم عدم مشاركة أي رجل على الإطلاق".

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فيلم "جبل الحريم" بطولة وفاء عامر، أيتن عامر، نهال عنبر، نسرين امين ، نانسي صلاح ، اميرة العايدي، وعدد من الفنانات اللواتي سظهرن كضيوف شرف، والعمل من تأليف فتحي الجندي، وإخراج حسام سلامة.

تدور أحداث الفيلم في إطار رعب تشويقي حول عدة مشكلات وحكايات نسائية، ولا يشارك به أي رجل على الإطلاق.

يذكر ان آخر الأعمال السينمائية التي شاركت فيها الفنانة انجي وجدان هو فيلم "بلوموندو" بطولة النجم حسن الرداد، ويشاركه في العمل ميرنا نور الدين ومحمود حافظ وهاجر أحمد ومحمد محمود وسماء إبراهيم، وعدد من النجوم كضيوف شرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

Home Alone السينمات المصرية النجم حسن الرداد الموسم الشتوي اميرة العايدي

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