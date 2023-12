Home Alone فيلم رأس السنة الشهير في ورطة بسبب مشهد لترامب

12/29/2023 10:58:47 AM

رغم ظهور الملياردير الأمريكي دونالد ترامب في مشهد واحد في فيلم "Home Alone 2: Lost in New York" عام 1992، إلا أنه اعتبر النجاح الهائل الذي حققه الفيلم يرجع إلى ظهوره في هذا المشهد فقط.

قوبل هذا الادعاء بغضب ورفض المخرج السينمائي “كريس كولومبوس”، لكن وفقا لموقع “روسيا اليوم”، رفض دونالد ترامب ادعاءات المخرج كولومبوس.

وقال ترامب أن رأي كريس تنمر، مضيفا أن المشهد معه ساعد في نجاح فيلم عيد الميلاد الشهير، وفي كتابته على منصته Truth Social، أصر ترامب على أن منتجي الجزء الثاني في ذلك الوقت كانوا "يتوسلون إليّ من أجل الظهور بشكل رائع".

في الفيلم، وهو تكملة للفيلم "Home Alone" عام 1990، شوهد ترامب لمشهد وهو يتحدث إلى الشخصية الرئيسية “كيفن مكاليستر” في أحد المشاهد، الذي لعب دوره “ماكولاي كولكين” البالغ من العمر 11 عامًا حينها.

وكتب ترامب: “لقد استأجروا فندق بلازا في نيويورك، الذي كنت أملكه في ذلك الوقت، لقد كنت مشغولاً للغاية ولم أرغب في القيام بذلك. لقد كانوا لطيفين للغاية، ولكن قبل كل شيء، كانوا مثابرين”.

ولكن بمجرد التوصل إلى اتفاق، "انطلق هذا الظهور الصغير مثل الصاروخ وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا"، على حد قوله.

لكن على عكس ذلك، في مقابلة عام 2020 مع Business Insider، قال كولومبوس إن ظهور ترامب القصير جاء كشرط طالب به للسماح لفريق الإنتاج باستخدام ردهة بلازا لمشاهدة مشهد في الفيلم. امتلك ترامب فندق نيويورك الشهير بين عامي 1987 و1995.

يتذكر كولومبوس معيداً ما قاله ترامب: "الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها استخدام الساحة هي أن أكون في الفيلم".

وأصر ترامب على موقع Truth Social قائلاً: "لا شيء أبعد عن الحقيقة، لقد ساعد هذا الظهور في نجاح الفيلم، ولكن إذا شعروا بالتنمر، أو لم يريدوني، فلماذا وضعوني في السجن، وأبقوني هناك لأكثر من 30 عامًا؟".

وأضاف ترامب أن تناقض كولومبوس هو مثال على "رجل آخر من هوليوود من الماضي يبحث عن حل سريع لدعاية ترامب لنفسه".

في أفلام Home Alone، يلعب كولكين دور صبي صغير انفصل عن عائلته عن طريق الخطأ خلال عطلة عيد الميلاد، والذي يقاتل لصين يلعبهما جو بيسكي ودانييل ستيرن. وحقق الفيلم 359 مليون دولار في شباك التذاكر وكان ثالث أعلى فيلم في عام 1992.