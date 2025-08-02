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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غارات الاحتلال تقتل أسر كاملة وأطفال ونساء.. 22 شهيدًا منذ الفجر

غارات الاحتلال على غزة
غارات الاحتلال على غزة
محمد على

استشهد 22 فلسطينياً على الأقل فجر اليوم السبت في سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية وإطلاق النار في أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك 12 شخصاً كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية، بحسب المصادر.

أفادت مصادر طبية، بأنه تم نقل 12 جثة إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار صوب منطقة توزيع المساعدات على طول ممر نتساريم.

في بلدة الزوايدة، استهدفت غارة إسرائيلية منزلاً ، ما أدى إلى استشهاد خمسة أفراد من نفس العائلة، بينهم ثلاثة أطفال.

 استشاهد ثلاثة من عائلة واحدة 

في هذه الأثناء، استشهد ثلاثة أفراد من عائلة واحدة وأصيب آخرون، عندما ألقت طائرة إسرائيلية مسيرة قنبلة على خيام تؤوي عائلات نازحة بالقرب من المنطقة الصناعية شمال خانيونس.

كما قتلت امرأتان أخريان في غارة على خيمة شمال غرب خانيونس.

رفضًا للدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، يشن الجيش الإسرائيلي هجومًا وحشيًا على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.

وأدى القصف المتواصل إلى تدمير القطاع وإلى ندرة حادة في الغذاء ما تسبب في وفيات بسبب الجوع.

فلسطينياً فجر اليوم السبت الغارات الجوية الإسرائيلي

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