زلزال يضرب باكستان بقوة 5.5 درجة دون خسائر بشرية

أعلنت إسلام أباد اليوم السبت أن زلزال ضرب شمال باكستان بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر، ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا.

وأفادت السلطات الباكستانية بأن الزلزال وقع على عمق 114 كيلومترًا، حسب صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية.

وشعر بالزلزال الأهالي في بيشاور ومناطق مجاورة، بما في ذلك أقاليم سوات ومالاكاند ودير وماردان وهاريبور وأبوت آباد.

وقال المركز الوطني لرصد الزلازل التابع لإدارة الأرصاد الجوية الباكستانية في إسلام آباد، بأن الزلزال وقع في الساعة الثانية وثلاث دقائق صباحًا، وهو الأحدث في سلسلة من الزلازل التي ضربت شمال باكستان في الأشهر الأخيرة، ومعظمها لها صلة بمنطقة هندو كوش في أفغانستان.