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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من فيلم أبو نسب.. أحمد سعد يستعد لطرح أغنية "كده لأ"

صدى البلد

كشف الفنان محمد إمام عن طرح أغنية" كده لأ" من فيلم أبو نسب غناء الفنان أحمد سعد.

وكتب محمد إمام عبر حسابه بتطبيق إنستجرام :"انتظروا المفاجأة “كده لأ”.

نجح فيلم "أبو نسب" للنجم محمد إمام في تحقيق أعلى افتتاحية لفيلم سينمائي خلال موسم رأس السنة حيث حقق خلال يومين إيرادات تجاوزت الـ 5 ملايين جنيه، وهو الرقم الأعلى خلال هذا الموسم.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

ويجمع  فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

 

الفنان محمد امام الفنان أحمد سعد بيومي فؤاد هالة فاخر ماجد الكدواني ياسمين صبري

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