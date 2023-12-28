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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد سعد يطرح أغنية "كده لأ" من فيلم "أبو نسب"

صدى البلد

طرح النجم أحمد سعد، على موقع "يوتيوب"  وكل المنصات الموسيقية، أغنية جديدة بعنوان "كده لأ"، وهى الأغنية الترويجية للفيلم السينمائى "أبونسب"، والأغنية من كلمات، منة عدلي القيعي، والحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحي، و إسماعيل نصرت، ومن إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر.


يذكر أن أحمد سعد نشر عبر حسابه على «إنستجرام» صورة لأفيش الفيلم، وعلق قائلًا: «استنوا أغنية كده لأ من فيلم أبونسب النهاردة الساعة 6 على كل المنصات الموسيقية وقناة اليوتيوب».
فيلم "أبونسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.. وتقول كلمات "كده لأ":..

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كده فجأة؟ .. بتدق ف قلبى الدقة
مين زق الزقة دى عايز اعرف مين دا ومش طيب ليه؟
دا شرير .. دا خطير
دا ماشوفتش زيه كتير
مش عارف انفد منه بجلدى ولا الزق فيه بضمير
انا شكلى اهو هجمد قلبى واقرب منه والاغيه
وهبص ف عينه يميل جمبى ونرقص ع التراباتيه
ولا اسكت اصل كتير قبلى اكيد راحوا ورجعوا فشوش
متلخبط حاسس حد مخبط على راسى بشاكوش
فيه شراسه .. ولذاذة .. ساقع سخن دا ف ازازة
الميكس غريب ودا مش هيسيب قلبى الا وطايله الكارثه
بتسوح .. طاب اروح .. انا مالى بزن بنوح
لا دا شاكله فى حاجة غير التانيين ، لاتكونشى الحاسة السادسة
انا شكلى اهو هجمد قلبى واقرب منه والاغيه
وهبص ف عينه يميل جمبى ونرقص ع التراباتيه
ولا اسكت اصل كتير قبلى اكيد راحوا ورجعوا فشوش
متلخبط حاسس حد مخبط على راسى بشاكوش

أحمد طارق ألحان إيهاب عبد الواحد الحاسة السادسة المنصات الموسيقية النجم احمد سعد

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