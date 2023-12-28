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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم قاسم: مسلسل زينهم أحسن حاجة حصلتلى في 2023

صدى البلد

ودع الفنان كريم قاسم، عام 2023 قائلا «زينهم أحسن حاجة حصلت لي السنة دي ودي حاجة كويسة الواحد يقفل بيها السنة».

وعن شخصيته «دكتور جيمي» أضاف: «الشخصية متلبساني أوي وأي حد من أصحابي بيشتكي لي من حاجة في جسمه بقيت بقول له وريني كده وأقعد أفسر له وأتحقق من الموضوع.. كنت متخيل الموضوع هيبقى أصعب من كده لكن اللذيذ إن الكاتب طبيب فكان في مصطلحاته وتفسيره ساعدنا، وكان فيه أصدقاء دكاترة ساعدونا وبرده من كتر الفرجة على شخصيات الدكاترة قبل كده».

وتابع كريم قاسم من خلال تصريحات تليفزيونية :"«التركيز في المسلسل أكتر على القضايا والجانب الاجتماعي للشخصيات والمخرج بذكاء حاول يتفادى مناظر الجثث والإصابات علشان يبقى مناسب للأطفال والعيلة مع إنه كان يقدر يدخل في التفاصيل».

وأوضح كريم قاسم: «أول ما قريت الورق حسيت إن جيمي ده دوري ومكتوب لي لأني كنت متخيل هعمل فيه إيه، واللي اتنفذ كمان عدى اللي كنت متخيله بعد التعاون مع المخرج اللي كان فاهم جدًا وكمان الشغل مع أحمد داوود زي لعب الكورة وبنساعد بعض وكنا داخلين ننبسط وكنا محضرين كويس».

وأكد: «كنت خايف طبعًا، ولأول وهلة دخول المشرحة رغم إنها ديكور لكن كأنها مشرحة حقيقي وفيها قبضة، ومع أول جثة وتصوير كان الموضوع بيخض لحد لما اتعودنا بعد كده».


مسلسل «زينهم» بطولة أحمد داوود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، هناء الشوربجي، محمد أبو داوود، أحمد الرافعي، عماد رشاد، وآخرين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج يحيى إسماعيل.

كريم قاسم محمد سليمان عبد المالك زينهم

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