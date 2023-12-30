محمد فايز فرحات: لا توجد فرصة حقيقية للخروج من أزمة غزة إلا بجهود مصر

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه لا توجد فرصة حقيقية للخروج من أزمة قطاع غزة، إلا من خلال الجهود المصرية التي تهدف إلى تسوية سياسية للأزمة، في ظل انشغال العالم بالكثير من الأزمات السياسية الأخرى.

وأوضح "فرحات"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن الحرب على قطاع غزة تأتي في ظل هيمنة اليمين المتطرف الديني في دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن المجتمع الإسرائيلي أصبح أكثر تطرفًا بصورة كبيرة قبل عملية طوفان الأقصى، فهو من قام باختيار هذه الحكومة المتطرفة.

وأضاف أن هدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الحرب على قطاع غزة، لس إعادة هيبة دولة الاحتلال؛ ولكن الهدف الحقيقي من هذه الحرب، تجنب محاكمته وتحميله مسؤولية ما حدث في عملية طوفان الأقصى، وإعادة بناء فرص وجوده مرة أخرى في الحياة السياسية في دولة الاحتلال، خاصة وأن "نتنياهو" ليس رقمًا سهلاً في الحياة السياسية الإسرائيلية.