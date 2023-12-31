نصائح لاستخدام جهاز قياس السكري بشكل آمن

قدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح لاستخدام جهاز قياس السكري بشكل آمن والتي تتمثل في التالي :

• يجب شراء الجهاز والشرائط الخاصة به من موزع معتمد وموثوق.​

• راجع دليل المستخدم الخاص بجهازك للحصول على التعليمات، حيث أنها قد تختلف من جهاز لآخر.​

• استخدم حجم عينة الدم كما هو محدد في دليل المستخدم.​

• استخدم فقط شرائط الاختبار المصممة لجهاز القياس الخاص بك.​

• إدخال الشريط جيدا في الجهاز.​

• شحن الجهاز بانتظام و عدم القياس أثناء انخفاض البطارية. ​

• قم بتخزين شرائط الاختبار حسب التوجيهات.​

• لا تستخدم شرائط الاختبار منتهية الصلاحية.​

• أحضر الجهاز عند مراجعتك للطبيب للإجابة على أي أسئلة ولإظهار كيفية قراءة النتائج. ​

مرض السكري هو اضطراب أيضي مزمن يؤثر على الملايين في جميع أنحاء العالم، إذا لم يتم السيطرة عليه، يمكن أن يكون لمرض السكري تأثير كبير على "نوعية" أو "كمية" الحياة، ولمنع ظهور هذا المرض، دعونا نركز على الأعراض الأقل شهرة لمرض السكري.

الأعراض الرئيسية لمرض السكري

يقول الدكتور جاسجيت سينغ واسير، مدير طب الغدد الصماء والسكري في ميدانتا، جوروجرام، "إن ثلاثية الأعراض الكلاسيكية "Poly" تشمل "P'olydypsia (زيادة العطش)، و"P'olyuria التبول المتكرر، و"P'olyphagia (المفرط)" جوع). ومع ذلك، هناك علامات وأعراض أخرى يمكن أن تشير إلى وجود مرض السكري أو مستويات السكر في الدم غير المنضبط، ومن المهم جدًا أن نسبة كبيرة من المصابين بالسكري وحتى أولئك الذين لا يمكن السيطرة عليهم قد لا تظهر عليهم أي أعراض.

فيما يلي بعض الأعراض التي تستدعي انتباهك:

-فقدان الوزن غير المبرر أو غير المقصود

يمكن أن يكون فقدان الوزن المفاجئ وغير المبرر، على الرغم من الحفاظ على عادات الأكل المنتظمة، علامة على الإصابة بمرض السكري.

-رؤية ضبابية

يمكن أن تؤثر التقلبات في مستويات السكر في الدم على العدسات الموجودة في العين، مما يسبب رؤية ضبابية، يمكن أن يكون مؤشرا مبكرا لمرض السكري ويجب عدم تجاهله.

-الالتهابات المتكررة​

يمكن لمرض السكري أن يضعف جهاز المناعة، مما يجعل الأفراد أكثر عرضة للإصابة بالعدوى. الأهم من ذلك، أنه في كلا الجنسين، قد تكون التهابات الأعضاء التناسلية الخميرة / الفطرية المتكررة هي الأعراض الحالية، وفي أولئك الذين يعانون من مرض السكري يشيرون إلى مستويات السكر غير المنضبطة.

- بطء التئام الجروح​

ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يضعف الدورة الدموية ويضر الأعصاب، مما يؤدي إلى بطء التئام الجروح، القروح أو الجروح أو الكدمات التي تستغرق وقتا أطول من المعتاد للشفاء قد تشير إلى مرض السكري غير المنضبط، ويجب على كل من تأخر شفاء الجروح أن يخضع لفحص السكر.

-وخز أو حرقان أو تنميل في اليدين أو القدمين

هذه الأعراض ناتجة عن تهيج الأعصاب أو تلفها، يمكن أن يحدث بسبب الزيادة المفاجئة في مستويات السكر أو يظهر عندما لا يتم التحكم في مستويات السكر على مدى فترة طويلة من الزمن.

-بشرة جافة وحكة

يمكن أن يسبب مرض السكري جفاف الجلد وتشققه وحكة بسبب ضعف الدورة الدموية وتلف الأعصاب، قد تحدث تغيرات جلدية على الساقين أو المرفقين أو اليدين.

-التعب الشديد

قد يكون التعب أو الإرهاق المستمر وغير المبرر، حتى بعد الحصول على الراحة الكافية واتباع نظام غذائي سليم، مرتبطًا بمرض السكري.

-​زيادة الجوع​

على الرغم من تناول الطعام بانتظام واتباع نظام غذائي عالي السعرات الحرارية، فإن الأفراد الذين يعانون من مرض السكري غير المنضبط قد يعانون من الجوع المفرط بسبب عدم قدرة الجسم على استخدام الجلوكوز بشكل فعال.

من المهم ملاحظة أن ظهور واحد أو أكثر من هذه الأعراض لا يؤكد بالضرورة الإصابة بمرض السكري، ولكن ينبغي أن يثير القلق بشأن وجوده ويحث على استشارة فورية مع أخصائي مرض السكري من أجل التشخيص المناسب، يعد الاكتشاف المبكر والإدارة أمرًا بالغ الأهمية في الوقاية من مضاعفات مرض السكري.