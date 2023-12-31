ننشر نتيجة مسابقة أوائل طلاب المرحلة الابتدائية بمنقطة الشرقية الأزهرية

أكد الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن منطقة الشرقية أنهت فعاليات مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الابتدائية والتي عقدت بمقر ديوان عام المنطقة تحت إشراف إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة ومتابعة من الدكتور عبدالله حسين، الوكيل الثقافي للمنطقة.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية انه اسفرت النتائج النهاىية عن فوز كلا من الطالبة "نور صادق محمد" ، معهدالعصايد و"فاطمة محمد إبراهيم" معهد اعتدال مبروك و"همس منصور متولي"معهد ناطورة و"عمر أشرف محمد" معهد أنوار الحرمين و"مروان محمد محمد جمال" معهد هيها و"عمر حسنى عادل"معهد طلعت عبد السميع.

وأشار الدكتور "سيد الجنيدي" الي أن أعمال المسابقات تتم تحت رعاية إدارة الطلاب بقيادة محمود عبد الباقي، وموجهي الأنشطة بالمنطقة.