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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتساب بلس الأزرق يحصل على وضع الشبح مع تحديث 2024.. طريقة التحميل

WhatsApp Plus
WhatsApp Plus

العام الجديد 2024 على وشك البدء، لذا أطلق مطوروا إصدار واتساب بلس WhatsApp Plus، تحديثاً جديداً سيغير مظهر الدردشة "القديم" الذي طالما حصل عليه إصدار واتساب المقلد.

تحديث واتساب بلس إصدار 2024

يجلب تحديث واتساب بلس لعام 2024، العديد من المزايا الجديدة التي انتظرها العديد من مستخدمي التطبيق، إلى إصلاح عدة مشكلات بما في ذلك الخصوصية وعرض الحالة وتقديم الفيديو.

 

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ومن الميزات الجديدة التي تصل واتساب بلس مع آخر إصدار المخصص لعام 2024، يوجد رسم لإحدى الشخصيات من لعبة Pac-Man، في أعلى الشاشة الرئيسية للتطبيق والذي يشير إلى وضع الشبح، والذي يعمل على منع أصدقائك من رؤيتك متصلا عبر الإنترنت.

وعلى غرار تطبيق واتساب الأصلى، حصل WhatsApp Plus على ميزة جديدة تتيح لمستخدميه إرسال الصورة ومقاطع الفيديو بدقة عالية دون الحاجة إلى بكسلتها، إلى جانب ميزة أخرى ستوفر خيارا لتسجيل الدخول عبر البريد الإلكتروني دون الحاجة لكلمات المرور.

طريقة تنزيل إصدار 2024 من واتساب بلس

1. إذا كنت لا تزال تستخدم تطبيق واتساب الأصلي، فقم بعمل نسخة احتياطية لدردشاتك أولا على Google Drive.
2. بمجرد الانتهاء من عملية النسخ الاحتياطي، قم بحذف تطبيق واتساب الأصلى.
3. قم بالبحث عن إصدار WhatsApp Plus V60.20 عبر محرك بحث جوجل وتثبيته على جهازك.
4. بمجرد تحميل ملف APK، قم بتثبيت البرنامج على جهازك ومنحه الأذونات اللازمة لتشغيله.
5. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة، ثم أدخل رقم هاتفك الخلوي ورمز التحقق والاسم والصورة، ثم ابدء في الدردشة مع الجميع.

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