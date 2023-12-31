قبل صرفها غدا.. اعرف المستحقين لـ زيادة المعاشات 2024

يبدأ صرف زيادة المعاشات 2024 للمستفيدين من قرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، غدا الإثنين ، والذي تتزايد معه التساؤلات حول المستحقين لتلك الزيادة، التي تأتي كل عام في مثل هذا التوقيت، في ضوء أحكام قانون التأمينات والمعاشات ولائحته التنفيذية، التي تفرض زيادة الحد الأدنى لمعاشات المستحقين في شهر يناير من كل عام.

زيادة المعاشات بداية من شهر يناير 2024، والمقرر له غدا الإثنين، تتزامن مع قرار مهم اتخذته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي يعد السبب الرئيسي في تلك الزيادة المقرر صرفها لبعض المستحقين، والفئات التي حددها القرار الصادر في هذا الشأن، وكذلك قانون المعاشات، حيث يستهدف بذلك تحسين الأحوال المعيشية للمحالين للتقاعد.

المستحقون لـ زيادة المعاشات غدا

ومع بدء صرف زيادة المعاشات يناير 2024، يطرح العديد من التساؤلات حول المستحقين لتلك الزيادة، وهل تصرف لجميع أصحاب المعاشات، أم أن هناك قواعد منظمة للزيادة المقررة من الغد، ليستفيد منها بعض أصحاب المعاشات، وذلك ليس من باب التمييز، وإنما لأسباب أخرى تتعلق بحصول هؤلاء على الزيادة في الأصل، وبالتالي لن تصرف لهم مجددًا.

المستحقون لـ زيادة المعاشات وفقًا للقواعد المنظمة لتلك الزيادة، ليسوا جميع أصحاب المعاشات، فمن يتقاضى أعلى من الحد الأدنى للمعاشات الجديدة، لن يحصل على تلك الزيادة، لأنه في الأساس يحصل على الحد الأدنى، وذلك على غرار زيادة الحد الأدنى للأجور التي تمت في شهر نوفمبر الماضي وبأثر رجعي من شهر أكتوبر، حيث تم صرف الزيادة لمن يقل راتبهم عن 4000 جنيه.

زيادة المعاشات للمنتهية خدمتهم والمستحقين عنهم

وتصرف زيادة المعاشات الممثلة في زيادة الحد الأدنى، للمنتهية خدمتهم، بداية من غد الإثنين، أي أن كل موظف بدأ التقاعد غدًا الإثنين الموافق 1 يناير 2024، سوف يتقاضى على الأقل 1300 جنيه كمعاش مستحق، بدلًا من 1105 جنيهات، قيمة الحد الأدنى للمعاش، قبل أن يزداد بقرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بداية من الغد.

ليس فقط الموظفون المحالون للتقاعد أو المنتهية خدمتهم هم من يستفيدون من زيادة الحد الأدنى للمعاشات، بل المستحقون عنهم، إذا بدأ استحقاقهم للمعاش بداية من 1 يناير 2024.

كما يستفيد من زيادة المعاشات من يتقاضون معاشات مرتفعة، حيث أصبح الحد الأقصى للمعاشات يصل إلى 10080 جنيها بدلًا من 8720 جنيها.

الاشتراك التأميني 2024

وجاءت زيادة المعاشات 2024، لـ زيادة الاشتراك التأميني، فبحسب تصريحات اللواء جمال عوض، فإن زيادة الاشتراكات التأمينية كل عام هدفه تحسين أحوال أصحاب المعاشات، وزيادة مستحقاتهم الشهرية، والذي نتج عنه زيادة الحدين الأدنى والأقصى بالفعل هذا العام.

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ومن المقرر أن ترتفع من الغد قيمة الاشتراك التأميني 2024، وذلك تفعيلا لقرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الذي جاء في ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي حدد موعدًا ثابتًا لزيادة الاشتراك التأميني، وهو شهر يناير من كل عام، وبنسبة 15%.

وبعد تطبيق زيادة نسبة الـ 15%، أصبح الاشتراك التأميني بقيمة 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، فيما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، ويبدأ التطبيق بداية من غد الإثنين 1 يناير 2024.

الدولة تستهدف تحسين المعاشات

وتستهدف الدولة تحسين ظروف أصحاب المعاشات، عبر مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها على مدار الفترة الأخيرة، والتي تستهدف زيادة مستحقات أصحاب المعاشات، لمجابهة الأوضاع التضخمية السائدة، والتي ارتفعت بصورة كبيرة وغير مسبوقة بفعل الصراعات الجيوسياسية، وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية في العالم كله.

وكان من ضمن الاجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحسين ظروف أصحاب المعاشات، هو إصدار قانون المعاشات الجديد، الذي وضع زيادة للاشتراك التأميني سنوية، يتبعها زيادة في الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات.

هذا بخلاف قرارات أخرى لأصحاب المعاشات، مثل الزيادة الدورية في المعاشات، والتي تم تبكيرها كحافز من الدولة ودعم المتقاعدين، للتخفيف من الآثار التضخمية.

موعد صرف معاشات يناير 2024

ومع قرب صرف زيادة المعاشات، بدأ أصحاب المعاشات في التساؤل حول موعد صرف معاشات شهر يناير 2024، والتي صدر بها قرار من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

ويبدأ أصحاب المعاشات والذي يقارب عددهم نحو 11 مليون مستفيد، في صرف معاشات شهر يناير 2024، بداية من غد الإثنين الموافق الأول من الشهر، وذلك من خلال منافذ صرف المستحقات الشهرية، ومن مكاتب البريد ومنافذ فوري وماكينات الصرف الآلي والمحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة، وغيرها من الأماكن التي يتم فيها صرف المعاشات.