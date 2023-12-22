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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زيادة جديدة في المعاشات خلال أيام.. وهذا موعد الـ 15%

زيادة المعاشات
زيادة المعاشات

يترقب المواطنون قدوم عام 2024 والذي تفصلنا عنه ايام معدودة، لما يحمله من بشائر الخير للمواطنين، خاصة بعد الإعلان عن زيادة المعاشات بدءا من العام القادم،وفقا لما صرح به اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

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احسب هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة في المعاشات يناير 2024

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العجز عن الكسب .. متى يتم إعادة توزيع المعاش وفقا لقانون التأمينات

وتستعد القومية للتأمين الاجتماعي، لتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للمعاش بدءا من أول يناير 2024 ، ليكون 1300 جنيه بدلا من 1105، ويكون الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيه بدلا من 8720 جنيه،وذلك لمن تنتهي خدمته اعتبارا من يناير 2024.

وبناءا على ما سبق سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلا من  1700 جنيه، ورفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، بداية من يناير القادم ايضا.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة

وعن موعد صرف المعاشات لشهر يناير بالعام الجديد، فسوف يتم صرفه يوم 1 من الشهر والموافق الأثنين ويأتي ذلك وفقا لما نص عليه قانون التأمينات والمعاشات بشأن صرف صرف المعاشات فى اليوم الأول من كل شهر.

زيادة المعاشات 15%

نص قانون التامينات والمعاشات الجديد في مادته الـ 35 على زيادة سنوية للمعاشات بحد أقصى 15%،في  30 يونيو من كل عام، على أن تصرف الزيادة في أول يوليو من كل عام، ما لم يتم صدور قرار بتبكير موعد صرفها مثلما حدث هذا العام.

حالات الجمع بين أكثر من معاش


نظم قانون التأمينات والمعاشات حالات الجمع بين أكثر من معاش كالتالي :

- تشمل الفئات التي يمكنها الجمع بين معاشين يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.


ـ يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار.


ـ يمكن للأرملة الجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

ـ ومن بين الحالات التي يمكنها الجمع بين معاشين الأرمل حيث يمكنه الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

ـ يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

- كما يمكن أن  يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

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