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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال أيام.. تعرف علي موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يقدم موقع صدي البلد تقريرا حول موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 ، وفيما يلي يرصد موقع “صدى البلد” من خلال هذا التقرير كافه التفاصيل المرتبطه بموعد صرف معاشات شهر يناير:-

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تبدأ الهيئة القومية للبريد المصري صرف معاشات شهر يناير عبر أكثر من 4400 منفذ بداية من يوم الاثنين الأول من يناير 2024، على أن يتم إتاحة الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد أو البنوك.

وحددت الهيئة القومية للبريد موعد صرف معاشات يناير 2024 ، خلال أول 10 أيام من شهر يناير 2024 ، وقسمت أصحاب المعاشات كالآتي:-

أولا: الفئة الأولى أقل من ألف جنيه خلال يومي الإثنين والثلاثاء 1 و2 يناير 2024.

 ثانيا: الفئة الثانية الأقل من ألفي جنيه خلال يومي الأربعاء والخميس 3 و4 يناير 2024.

ثالثا: الفئة الثالثة الأقل من 3 آلاف جنيه خلال يومي السبت والإثنين 6 و 8 يناير 2024.

رابعا: يصرف للفئة الأخير للأكثر من 3 آلاف جنيه خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و10 ويناير 2024.

ويتم الصرف لمن تخلف عن المواعيد السابق ذكرها خلال يومي الخميس والسبت 11 و13 يناير

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