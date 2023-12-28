يبدأ الصرف بعد أيام.. هل أنت من مستحقي زيادة المعاشات الجديدة؟

بعد ما أعلنت هيئة التامينات الاجتماعية عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات، تزامنًا مع زيادة الحد الادنى لإشتراك التأميني، وذلك بداية من شهر يناير المقبل، وفقًا للقرارات الصادرة عن الهيئة خلال الفترة الأخيرة، بات الجميع يتسائل عن تلك الزيادة خاصة وأن عدد مستحقي المعاش يتجاوز الـ 11 مليون مستفيد.

تطبيق زيادة المعاشات يناير المقبل

كان اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، قد أكد في وقت سابق، على أنه سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش، ليُصبح 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيه، وذلك منذ مطلع أول أشهر العام الجديد يناير 2024، بينما يصل الحد الأحد للمعاش 10080 جنيه بدلاً من 8720 جنيه.

جاءت تلك الزيادة نتيجة لزيادة الاشتراك التأميني، بحديه الأدنى والأقصى، حيث ارتفع الحد الادنى للاشتراك التأميني من 1700 جنيه إلى 2000 جنيه، وكذلك ارتفع الحد الأقصى من 10900 جنيه إلى 12600 جنيه.

مستحقي زيادة المعاشات الجديدة؟

تحمل زيادة المعاشات بداية من شهر يناير المقبل أوجه عديدة، حيث أنها لا تشمل الجميع، إذ يتم تطبيقها على:

المنتهية خدمتهم فقط، حيث أن تلك الزيادة لن تكون من خلال زيادة المستحقات التي سيتم صرفها في شهر يناير المقبل، بل ستكون للمنتهية خدمتهم بداية من شهر يناير المقبل فقط، أي ان من يخرج للتقاعد أو أي من المستحقين الآخرين للمعاشات سواء عن أنفسهم أو عن آخرين سوف يحصلون على الحد الأدنى الصادر به قرار من قبل الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات.

وفي حال تقاعد أي موظف قبل شهر يناير، ( موعد زيادة المعاشات متمثلة في الحد الأدنى) فإنه يحصل على القيمة المقررة حاليًا والسارية منذ شهر يناير الماضي، وحتى نهاية ديسمبر الجاري، قبل ان تزداد بداية من الشهر المقبل، نتيجة تطبيق زيادة الحد الأدنى بقيمته الجديدة.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

من المفترض أن يبدأ صرف مستحقات أصحاب المعاشات لشهر يناير القادم 2024، منذ مطلع الشهر ولمدة 6 أيام متتالية، لتنتهي مدة الصرف في 6 يناير 2024، وفقًا لجدول صرف المعاشات:

يومي 1 و 2 يناير يتم صرف معاش الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه

يومي 3 و 4 يناير يتم صرف معاش الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 2000 جنيه

يومي 5 و 6 يتم صرف معاش الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 3000 جنيه.

كيفية الا ستعلام عن زيادة المعاشات

يمكن لمستحقي المعاشات الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة، وذلك من خلال عدة خطوات هي:

التسجيل على موقع الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي

إدخال اسم المستخدم

كتابة كلمة المرور الخاصة بك

تسجيل الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم، لتظهر على الفور قيمة المعاش بالزيادة المقررة.

أماكن صرف معاشات يناير 2024

تيسيرًا على مستحقي المعاش، من كبار السن، وفررت وزارة التضامن الاجتماعي اماكن متعددة لصرف المعاش منها: