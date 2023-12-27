3 ضربات في مقتل للفساد| تفاصيل القبض على مسئولين بالتموين

شهدت أسعار بعض السلع الأساسية ارتفاعًا وتذبذًا كبيرا في الآونة الأخيرة، على الرغم من جهود الحكومة المصرية للحد من جشع التجار، وحل كل العقبات التي من شأنها ارتفاع الأسعار على المواطنين المصريين، حتى تم اكتشاف شبكة فساد كبرى لاحتكار السلع وحجبها عن المواطنين.

سبق وتم اكتشاف شبكة فساد كبرى لاحتكار السلع وحجبها عن المواطنين، لرفع سعرها، وكان يتزعمها مستشار وزير التموين المسئول عن المتابعة والمراقبة والتوزيع، برفقة 8 آخرين، وهي القضية التي أثارت جدلاً وانتقادات واسعة في الرأي العام، إلا أنها لم تكن الأخيرة من نوعها، فقد اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن اكتشاف شبكة فساد جديدة.

ضبط مسئولين في شركة النيل وجمعيتي في قضايا فساد جديدة

استمرارًا لحملات كشف الفساد وتشديد الرقابة والتنسيق المشترك بين وزارة التموين وكافة الأجهزة الرقابية بالدولة، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن قيام هيئة الرقابة الإدارية بضبط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسئول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، والعضو المنتدب المالي بالشركة، لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة.

بمجرد أن تم اكتشاف وضبط المتلاعبين في مستندات وأذون صرف السلع في بعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة، تم على الفور إحالتهم إلى نيابة الاموال العامة، وجاري التحقيق معهم، طبقًا للإجراءات القانونية المتبعة، وذلك وفقًا لبيان أصدرته وزارة التموين والتجارة الداخلية في هذا الصدد.

صرف الاستعاضة الأولى من السلع التموينية لكافة المنافذ

وكان احمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، لشئون المشروعات والمتحدث الرسمي، قد أكد في بيان الوزارة، على أن العمل في مشروع جمعيتي على مستوى أنحاء الجمهورية، والبالغ عددهم 8215 منفذ يسير بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أنه تم بدء صرف الاستعاضة الأولى من السلع التموينية لكافة المنافذ، وكذلك لكافة بدالي التموين والبالغ عددهم 30 ألف بدال تمويني، تمهيدًا لصرفها في مطلع الشهر المقبل للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية.

توفير 25 ألف فرصة عمل في جمعيتي

وأوضح معاون وزير التموين أن معاينات الطلبات النقدمة للمشروع بالمرحلة الخامسة تتم بشكل منتظم تنسيقا بين إداة المشروع بالوزارة ومديري مديريات التموين بالمحافظات، وذلك طبقًا للجدول الزمني الموضوع، مؤكدًا على أن إدارة مشروع جمعيتي تتابع عمل المنافذ القائمة بإستمرار بالتعاون مع شركتي الجملة وشركات المجمعات الإستهلاكية، حيث وفر المشروع اكثر من 25 ألف فرصة عمل، وتوفير السلع التموينية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة.

تفاصيل أكبر قضية فساد في وزارة التموين

تداولت وسائل الإعلام المحلية في مصر، في وقت سابق، الحديث عن الكشف عن شبكة فساد داخل وزارة التموين المصرية، يشارك فيها مستشار وزير التموين المسئول عن المتابعة والرقابة والتوزيع، حيث جاء الأمر في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها، ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.

قامت هيئة الرقابة الإدارية بالكشف عن شبكة فساد في وزارة التموين، وإلقاء القبض على مستشار الوزارة و 8 آخرين من المعاونين له، حيث شكل الـ 9 متهمين تشكيلاً عصابيًا لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار وذلك للاستيلاء على المال العام.

وكان مستشار وزير التموين المتورط في قضية الفساد قد شغل منصبه منذ عام 2015، وتمت ترقيته منذ عدة أشهر، إلا أنه شكل بالمشاركة مع المتهمين معه شبكة فساد في الوزارة، حيث اتبعوا نظام الرشاوي للتلاعب في أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين.

كان الإعلامي أحمد موسى، قد كشف من خلال برنامجه «على مسئوليتي»، عبر فضائية صدى البلد، عن كواليس القبض على شبكة فساد كبيرة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي تسببت في عدة أزمات خلال الفترة الماضية، آخرها أزمة السكر، حيث قال أحمد موسى:

«الدولة وأجهزتها تتحرك لمواجهة الفساد في كل ربوع مصر، والدولة ستتصدى لكل من يتاجر بقوت الشعب، ولو هتخبي السكر والزيت والأرز الدولة مش هتسيبك.. المهم الآن مصلحة الشعب، وهناك خلل في ملف السكر ومن قبله الأرز والزيت وجميع السلع، فهناك شكاوى كثيرة من المواطنين.

هيئة الرقابة الإدارية كشفت شبكة فساد بوزارة التموين تضم 8 أشخاص على رأسها مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، مستشار الوزير خرج من الوزارة متكلبش وهو موجود في الوزارة من 2015 وتم ترقيته من كام شهر، وهو مسئول عن ملف الأكل والشرب وتم القبض عليه من قبل هيئة الرقابة الإدارية، والمفاجأة أن وزير التموين خرج من أيام وأكد أن المشكلة في التوزيع.

المتهمون في شبكة فساد وزارة التموين حصلوا وقدموا رشاوي للتلاعب في أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين، والرقابة الإدارية صادرت 900 طن سكر ضبطت في أحد مصانع التعبئة.. والدولة وأجهزتها تتحرك وأي حد بيخبي أي سلعة هيتجاب».

القبض على محتكري البصل

وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية في دمياط قد أعلنت عن ضبط 250 طنًا من البصل تم تخزينها واخفاؤها ببالات قش، وبناء على ما تم رصده، تم تحرير محضر بتلك المخالفة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بسرعة فحص الشكوى الواردة بشأن قيام أحد المواطنين بتخزين كميات كبيرة من البصل بأرض زراعية على مساحة 4 أفدنة بناحية فارسكور بغرض الاحتكار وزيادة سعره بالأسواق.