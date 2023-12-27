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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

سعر السكر اليوم
سعر السكر اليوم

بدأت أزمة ارتفاع أسعار السكر تتلاشى بالسوق بعد تدخلات طارئة من الحكومة ممثلة في وزاراتها المعنية لتوفير السكر في الأسواق بأسعار مناسبة بعدما وصل سعره في وقت سابق لـ 55 جنيه للكيلو.

ويبلغ الاستهلاك المحلي للسكر لدى المصريين، سنويًا نحو 3.2 مليون طن، بينما يصل حجم الإنتاج من 2.7 إلى 2.8 مليون طن سنويًا.

تدخل عاجل من الحكومة لنسف الأزمة 

وعلى أثر تلك الأزمة أعلنت وزارة التموين في وقت سابق عن صرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد، ويُصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية 4 أفراد فأكثر، وذلك بسعر 27 جنيهًا للكيلو، من خلال منافذ صرف السلع التموينية.

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمى لوزارة التموين، إنه يتم ضخ من 1.5 إلى 3 أطنان سكر يوميا لنحو 350 فرعا استهلاكيا فى القاهرة والجيزة، وذلك بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.

وفي نفس السياق قررت وزارة التجارة والصناعة حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر ونشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 280 تابع (أ)، الصادر في 14 ديسمبر 2023، القرار رقم 500 لسنة 2023، بشأن استمرار العمل بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر.

وذكرت المادة الأولى استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 المشار إليه لمدة ثالثة أشهر.

انخفاض 15 جنيهًا أو أكثر 

ووفقًا لبيانات الغرفة التجارية، والأسعار بالسوق انخفض سعر السكر في السوق الحرة من 50 و 55 جنيهًا في بعض المناطق ليصل إلى 35 جنيهًا.

وساهمت اجراءات الحكومة في هذا الخفض حيث قال مساعد وزير التموين، الدكتور إبراهيم عشماوي في مداخلة هاتفية على قناة امب سي مصر غن الحكومة لها دورها كمنظم وصانع للسوق واستوردت كميات من السكر إضافة إلى المناورة في المخزون الاستراتيجي، وتم ضخ ما يقرب من 245 ألف طن سكر وهو ما يمثل شهر ونصف من استهلاك المصريين للسكر، حيث إن استهلاك مصر الشهري من 200 لـ220 ألف طن، ويزداد في الفترة قبل شهر رمضان ويصل إلى 400 ألف طن".  

3 أسعار بالسوق.. ودليلك للأرخص 

وحسبما هو متاح حاليا في السوق المصرية فإن السكر في السوق الحرة يبلغ ثمن الكيلو منه 35 جنيهًا.

والخيار الثاني هو ما تتيحه وزارة التموين حيث تطرح السكر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو - أي ما يوازي نصف ثمنه في وقت الأزمة - لتلبية احتياجات المواطنين من سلعة السكر، حيث تطرح السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ومن خلال بقالين التموين وفروع مشروع جمعيتي ويتم الصرف بمعدل كيلو سكر إضافي للبطاقة المقيد بها 3 أفراد فأقل و2 كيلو للبطاقة المقيد بها 4 أفراد فأكثر.

أما السكر التمويني فهو ما تصرفه الدولة ضمن مقررات التموين ويحصل عليه كل مستحقي الدعم التمويني ويبلغ سعره 12.5 للكيلو الواحد، لا يتحملهم مستحق البطاقة. 

أسعار السكر السكر وزارة التموين السلع التموينية وزارة التجارة والصناعة حظر تصدير السكر

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