عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رؤية جديدة لتخفيف الأحمال| هذا ما تفعله الحكومة الفترة القادمة.. وموعد انتهاء قطع التيار

صدى البلد

منذ أن بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء، وبات جميع المواطنين يتسائلون مع إنتهاء خطة تخفيف الأحمال، بوقف الإنقطاع اليومي للتيار الكهربائي، حتى زفت الحكومة المصرية رؤية جديدة لتلك الخطة.. 

txt

5256 شقة.. تفاصيل وحدات الإسكان بـ سكن لكل المصريين

txt

احتقرته.. حكاية اللقاء الأول بين محمد صبحي وهناء الشوربجي

رؤية جديد لتخفيف الأحمال

يولي مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية قصوى لملف قطع الكهرباء وموعد إنتهاء خطة تخفيف الأحمال، خاصة مع إنتهاء موجة الطقس الحار، وبداية فصل الشتاء بإنخفاض درجات الحرارة، حيث أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بإسم المجلس على أن هناك مشاورات ودراسات تجري حاليًا بين الجهات المعنية بشأن تخفيف أحمال الكهرباء.

أضاف الحمصاني في تصريحات تليفزيونية، أنه بمجرد الإنتهاء من المشاورات والدراسات بشان تخفيف أحمال الكهرباء، سيتم إعلان الإجراءات الجديدة في الفترة المقبلة.

أسباب انقطاع الكهرباء

بحسب وزارة الكهرباء فإن خطة رفع كفاءة قطاع الكهرباء تسير وفقًا للجدول الزمني المحدد، والمتوقع الإنتهاء منها بحلول عام 2024، ويرجع إنقطاع الكهرباء لعدة أسباب منها: 

  • ارتفاع درجرات الحرارة في فصل الصيف لهذه السنة مقارنة بالسنوات السابقة
  • حدوث ارتفاع في أسعار الغاز الطبيعي بنسبة قد تزيد عن 18%
  • القيام بتصدير كميات عديدة من أجل توفير العملات الصعبة
  • حدوث أعطال أو طوارئ في قطاع الكهرباء

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات

  • يتم تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الإسكندرية من الساعة الحادية عشر إلى الثانية عشر صباحًا
  • يتم فصل التيار الكهربائي بالتبادل بين جميع مناطق القاهرة حتى مرور مدة تقرب من ساعتين تقريبًا

مشكلة تخفيف الاحمال الكهربائية في الفترة الماضية 

كشف رئيس مجلس الوزراء  الدكتور مصطفى مدبولي، تفاصيل مشكلة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال الفترة الأخيرة. 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "الكل يعي تماما أننا نواجه تحديات غير مسبوقة، بعضها بسبب الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة في أثناء الصيف؛ ما تسبب في زيادة استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة خلال أشهر الصيف، ودفعنا إلى استيراد كميات كبيرة من المازوت تطلبت مخصصات مالية كبيرة، تصل إلى مئات الملايين من الدولارات شهريا لتوفير الغاز والمازوت، وهو رقم كبير".

وتابع رئيس الوزاء: "كما أن هناك تحديات أخرى تمثلت فى ضعف الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة، سواء المياه أو الرياح، وغيرهما، وكذا قلة كميات الغاز الموردة إلينا نظرا للأحداث التي تشهدها غزة، وبالرغم من كل ذلك فتعمل الحكومة على حل هذه المشكلة وتوفير احتياجات الدولة من الوقود والسولار والمازوت والبوتاجاز، وفي نفس التوقيت نعمل على تخفيض الفاتورة الاستيرادية، ولذا فإننا نتعامل مع العديد من التحديات في ظل ظروف استثنائية بالمرونة المطلوبة لحل أي مشكلة طارئة تواجه المواطنين بقدر الإمكان".

موعد انتهاء قطع التيار خطة تخفيف الأحمال أسباب انقطاع الكهرباء وزارة الكهرباء مدبولى مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان مصمم .. اعترافات صادمة لفتاة ضحية سائق الهرم

لمدة 3 مواسم | الزمالك يخطف صفقة الأهلي المنتظرة

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

بملابس مكشوفة.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة لافتة

هل يجوز أن تمتنع المرأة عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

حكم تأخير الاغتسال من الجنابة في الشتاء

300 جنيه|جنون الذهب يصعد به إلى أعلى قمة في تاريخه.. وعيار21 الآن مفاجأة

900 ألف دولار | فيفا يصدم الزمالك بغرامة جديدة

موضوعات متعلقة

5256 شقة.. تفاصيل وحدات الإسكان بـ سكن لكل المصريين

احتقرته.. حكاية اللقاء الأول بين محمد صبحي وهناء الشوربجي

بعد التسعيرة الجبرية| مفاجأة جديدة في أسعار السجائر.. القائمة الكاملة

انهيارات وسقوط عمود إنارة.. الشتاء يكشر عن أنيابه في الإسكندرية| تفاصيل

تحذيرات رسمية .. نوات الشتاء في الإسكندرية | وهذه أشدها خطورة

بناء على رغبته.. تفاصيل اعتناق زوجة وائل جسار الإسلام

الرئيس السيسي صدق عليه رسميًا.. كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح

تقارير عالمية وتوقعات محلية| كم سيصل سعر الذهب خلال أسبوعين ؟

ترشيحاتنا

ملامحها اتغيرت بسبب الحزن.. أول ظهور لـ ريهام عبد الغفور عقب وفاة والدها

الأكبر في القرن الماضي.. 121 عاما على تدشين خزان أسوان

أخبار التكنولوجيا| أقوى موبايل Oppo للفئة المتوسطة بسعر مناسب جدًا.. وقدرات جبارة لهاتف هواوي القادم Nova 12 Ultra

حسام عاشور : أتمني عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

تعرف على سعر الذهب في مصر الآن

space X تعود من جديد.. كواليس إطلاق صاروخين عسكريين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد زيت النعناع للوجه

طريقة عمل الكريب

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ بطعم مميز

بملامح جريئة.. هيفاء وهبي تثير إعجاب محبيها بإطلالة لافتة

فيديو

تهويل أم خطر حقيقي.. تطورات متحور كورونا الجديد والصحة تكشف التفاصيل

حاتم صلاح يوجه رسالة لـ رامي إمام بسب "أبو نسب" |خاص

في انتظاركم| رسالة عاجلة من كولر لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

مصر تفضح مخططات إثيوبيا : هدف سد النهضة سياسي لا تنموي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ