عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مرمطني معاه حتى وهو بيتحاكم.. قصة ابتزاز البلوجر شيماء يونس تنتهي بالسجن| تفاصيل

صدى البلد

يعتبر التطور التكنولوجي أحد الوسائل التي من شآنها تحقيق حياة أفضل وتيسير الحياة علي الجميع، لمواكبة تطورات العصر، إلا أن البعض يستغل التقنيات الحديثة لإفتعال السلوكيات المشينه، أبرزها الابتزاز الإلكتروني للأبرياء في محاولات لنهبهم.

وما بين الخوف من نظرة المجتمع ، والفضائح العائلية، خرجت البلوج الشهيرة شيماء يونس مدافعة عن حقها أمام الجميع، لإسترداد حقها من أحد الأشخاص الذي حاول ابتزازها إلكترونيًا.. فما القصة؟ 

txt

3 ضربات في مقتل للفساد| تفاصيل القبض على مسئولين بالتموين

txt

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

محاولة إبتزاز فاشلة لـ بلوجر شهيرة 

فاجئت البلوجر الشهيرة شيماء يونس، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقولها إنها تعرضت لمحاولة إبتزاز إلكترونية من خلال أحد الأشخاص، حيث قام بتركيب صور لها على مقاطع فيديو، وأرسلها إلى أفراد عائلتها، موضحة من خلال مداخلة تليفزيونية لها، أنه قام بتهديديها وملاحقتها في كل مكان.

لم تستلم البلوجر شيماء يونس، لتهديدها الشخص المُبتز لها، وقامت بإبلاغ مباحث الإنترنت اللذين قاموا بدورهم بالبحث عنه وإتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

سبب ابتزاز شياء يونس

حاول الشخص المُبتز للبلوجر الشهيرة شيماء يونس، التهرب، والتلاعب من خلال عدد من المواقع والصفحات المزيفة، بإسمها وأسماء أخرى، فضلاً عن استغلال اسماء مسئولين في الدولة، حيث قام بإنشاء أكثر من 3000 حساب وهمي يحمل بياناتها وصور خاصة بها، محاولاً تشويه سمعتها من خلال الصور المفبركة والعبارات الخادشة للحياء، حتى تحدث شقيقها معه هاتفيها، متسائلاً عن سبب هذا الإبتزاز، ليكن رده - وفقًا لـ العربية- : 

« عجبتيني وكنت عايز نتكلم سوا، وتسمعي الكلام وتكوني مطيعة، أنا عندي مبادئ ومش عايز فلوس».

فيما أوضحت شيماء: «الشخص المجهول طلب من الدخول في علاقة والارتباط به وسماع وتنفيذ ما يطلبه مني وبعد فضي لجميع طلباته وعدم الاهتمام لتهديده انتحل صفتي وعمل صفحة وهمية وكلم أصدقائي».

القبض على الشخص المُبتز

تمكنت مباحث الإنترنت من القبض على المتهم، الذي حاول ابتزاز البلوجر الشهيرة، ومحاكمته، حيث قضت محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية بمعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات.

فور حكم المحكمة نشرت شياء يونس منشور عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» قالت خلاله: 

« الحمد لله يارب الشخص اللي فبركلي صور وفيديوهات وكان بيبتزني ويهددني بيهم النهاردة خد حكم 3 سنين سجن، الحمد لله يارب فضلت ورا حقي لآخر لحظة، هو من إسكندرية ومرمطني معاه رايح جاي حتى وهو بيتحاكم والله بس الحمد لله يارب».

شيماء يونس ابتزاز انستجرام محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية بلوجر شهيرة مباحث الانترنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نص اتهام مدير الكسب غير المشروع و6 آخرين بتلقي رشاوى وتسريب معلومات سرية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

ترشيحاتنا

مبادرة مجاهد نصار لتخفيض أسعار السلع أنهت أزمة سلعة السكر في شبرا

سفيرة الإمارات لـ صدي البلد: مصر محور الأمن والاستقرار في المنطقة.. ولدينا 1735 شركة بالقاهرة

استشهاد 18 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي أمام مستشفى الأمل بخان يونس

بايدن يغير موقفه بشأن مساعدة أوكرانيا

جنش عن عدم انضمامه للمنتخب: أنا هندي مش مصري

بعد ترميمه.. نقل تمثال زعيم الفلاحين لمكانه الجديد بميدان عرابي بالزقازيق |شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالتها أشعلت السوشيال ميديا.. صور جديدة من خطوبة فنانة عراقية شهيرة

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

منخفض جوي يضرب البلاد وسقوط أمطار.. احذر من طقس الساعات القادمة

بسبب إمام عاشور| الزمالك يطالب بحقوق الرعاية.. وقرار منتظر من الاتحاد الدولي

فيديو

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

15 عاما| عودة كريم عبد العزيز ومنى زكي للعمل معا وطارق العريان يكشف التفاصيل

ردت بنفسها.. حقيقة إعجاب الحكمة الأمريكية توري بيتسو بـ«الشناوي» /فيديوجراف

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ