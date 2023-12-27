مرمطني معاه حتى وهو بيتحاكم.. قصة ابتزاز البلوجر شيماء يونس تنتهي بالسجن| تفاصيل

يعتبر التطور التكنولوجي أحد الوسائل التي من شآنها تحقيق حياة أفضل وتيسير الحياة علي الجميع، لمواكبة تطورات العصر، إلا أن البعض يستغل التقنيات الحديثة لإفتعال السلوكيات المشينه، أبرزها الابتزاز الإلكتروني للأبرياء في محاولات لنهبهم.

وما بين الخوف من نظرة المجتمع ، والفضائح العائلية، خرجت البلوج الشهيرة شيماء يونس مدافعة عن حقها أمام الجميع، لإسترداد حقها من أحد الأشخاص الذي حاول ابتزازها إلكترونيًا.. فما القصة؟

محاولة إبتزاز فاشلة لـ بلوجر شهيرة

فاجئت البلوجر الشهيرة شيماء يونس، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقولها إنها تعرضت لمحاولة إبتزاز إلكترونية من خلال أحد الأشخاص، حيث قام بتركيب صور لها على مقاطع فيديو، وأرسلها إلى أفراد عائلتها، موضحة من خلال مداخلة تليفزيونية لها، أنه قام بتهديديها وملاحقتها في كل مكان.

لم تستلم البلوجر شيماء يونس، لتهديدها الشخص المُبتز لها، وقامت بإبلاغ مباحث الإنترنت اللذين قاموا بدورهم بالبحث عنه وإتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

سبب ابتزاز شياء يونس

حاول الشخص المُبتز للبلوجر الشهيرة شيماء يونس، التهرب، والتلاعب من خلال عدد من المواقع والصفحات المزيفة، بإسمها وأسماء أخرى، فضلاً عن استغلال اسماء مسئولين في الدولة، حيث قام بإنشاء أكثر من 3000 حساب وهمي يحمل بياناتها وصور خاصة بها، محاولاً تشويه سمعتها من خلال الصور المفبركة والعبارات الخادشة للحياء، حتى تحدث شقيقها معه هاتفيها، متسائلاً عن سبب هذا الإبتزاز، ليكن رده - وفقًا لـ العربية- :

« عجبتيني وكنت عايز نتكلم سوا، وتسمعي الكلام وتكوني مطيعة، أنا عندي مبادئ ومش عايز فلوس».

فيما أوضحت شيماء: «الشخص المجهول طلب من الدخول في علاقة والارتباط به وسماع وتنفيذ ما يطلبه مني وبعد فضي لجميع طلباته وعدم الاهتمام لتهديده انتحل صفتي وعمل صفحة وهمية وكلم أصدقائي».

القبض على الشخص المُبتز

تمكنت مباحث الإنترنت من القبض على المتهم، الذي حاول ابتزاز البلوجر الشهيرة، ومحاكمته، حيث قضت محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية بمعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات.

فور حكم المحكمة نشرت شياء يونس منشور عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» قالت خلاله:

« الحمد لله يارب الشخص اللي فبركلي صور وفيديوهات وكان بيبتزني ويهددني بيهم النهاردة خد حكم 3 سنين سجن، الحمد لله يارب فضلت ورا حقي لآخر لحظة، هو من إسكندرية ومرمطني معاه رايح جاي حتى وهو بيتحاكم والله بس الحمد لله يارب».