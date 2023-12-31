أسعدنا الملايين .. كولر يهنئ الأهلي وجماهيره بالعام الجديد 2024

هنأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، النادي الأهلي وجماهيره بالكريسماس والعام الميلادي الجديد، متمنيًا للجميع عامًا سعيدًا.

وكتب كولر باللغة العربية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، قائلاً: "كان عاما رائعا مليئا بالنجاح و الانتصارات و الالقاب و اللحظات الرائعة.. و أروع ما فيه اننا كنا كفريق سببا في سعادة و فرحة الملايين من جمهور الاهلي العظيم.. على أبواب عاما جديدا محملا بأحلام و طموحات لا حدود لها ... كل عام و انتم بخير و اتمنى عاما جديدا زاهرا بالبطولات و الانتصارات و الالقاب"

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى «المارد الأحمر» راحة سلبية لمدة 14 يوم ، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودورى أبطال إفريقيا.