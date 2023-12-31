النائبة هند حازم تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد

توجهت النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم، بمناسة العام الميلادي الجديد، متمنية من الله عز وجل أن يمن على مصر بمزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء في كافة المجالات،وأن يُسدد الله خُطي الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية وأن ييسر الله كل الجهود المخلصة لترسيخ الاستقرار والسلام وتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.

وأضافت النائبة هند حازم في بيانها قائلة اود ان ابعث بأرقي التهانئ القلبية الي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والي الشعب المصري العظيم وجميع الأشخاص من ذوي الإعاقة في كل مكان والي جميع زملائي بمجلسي النواب والشيوخ بمناسبة العام الجديد قائلة.. نستقبل العام الجديد " 2024 " بروح مليئة بالأمل والطموح والثقة فى قياداتنا السياسية برئاسة الرئيس السيسي بالعبور بالدولة المصرية الي بر الأمان والإستمرار في تحقيق المزيد من النجاحات في كافة القطاعات سواء الإقتصادية او السياسية.

وأختتمت عضو مجلس النواب بيانها مطالبة الشعب المصري بالوقوف الدائم خلف القيادة السياسية، للعبور بمصر إلى بر الأمان.