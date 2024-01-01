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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

بعد تصريحات نقابة المعاشات ..

اليوم.. صرف معاشات يناير 2024 بزيادة الحد الأدنى للمنتهية خدمتهم هذا الشهر| تفاصيل

صرف زيادة الحد الأدنى
صرف زيادة الحد الأدنى للمعاشات

يأتى العام الجديد 2024 حاملا بشرياته لأصحاب المعاشات بشكل عام، وللمنتهية خدمتهم يناير الجاري بشكل خاص، حيث كشفت نقابة المعاشات عن تفاصيل زيادة المعاشات، وكذلك زيادة الحد الأدنى للإشتراك التأميني بهدف تحسين دخول المعاشات.

 

ويبحث الآلاف من أصحاب المعاشات لاسيما المنتهية خدمتهم 1 يناير 2024 عن موعد صرف معاشات يناير 2024، بعد القرار الرسمي برفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمتهم في أول يناير 2023 إلى 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيها.

 

زيادة الحد الأدنى للمعاشات

 

في سياق متصل، كشف إبراهيم أبوالعطا أمين عام نقابة المعاشات، تفاصيل زيادة المعاشات بدءا من الغد يوم الإثنين أول شهر يناير 2024، حيث ستتم زيادة الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، في حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيها بدلًا من 8720 جنيها، حيث سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، اعتبارًا من 1/1/2024.

 

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زيادة جديدة للمعاشات بدءا من اليوم..«نقابة المعاشات» توضح التفاصيل

و ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه يزداد الحد الأدنى للاشتراك التأميني، وبالتالي زيادة الحد الأدنى للمعاشات ، بداية من شهر يناير من كل عام، وذلك لمجموعة من الأهداف التي تستهدف تحسين دخول المعاشات لمواجهة الأعباء التضخمية والقفزات المتوقع في أسعار السلع والخدمات التي يحصل عليها المواطنون بشكل عامل، نتيجة المتغيرات الاقتصادية، والذي يأتي معه حرص الحكومة وهيئة التأمينات الاجتماعية على إدخال تعديلات برفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني وكذلك الحد الأقصى، بموجب نص اللائحة التنفيذية.

 

زيادة المعاشات للمنتهية خدمتهم والمستحقين عنهم

 

تصرف زيادة الحد الأدنى للمعاشات للمنتهية خدمتهم يناير 2024، بداية من اليوم الإثنين، بواقع على الأقل 1300 جنيه كمعاش مستحق، بدلًا من 1105 جنيهات، قيمة الحد الأدنى للمعاش، قبل أن يزداد بقرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بداية من اليوم . 

 

 

موعد صرف زيادة الحد الأدنى

 

حددت هيئة التأمينات، موعد صرف المعاشات بالحد الأدنى بداية من اليوم الإثنين الموافق 1 يناير 2024، مشيرة إلى أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جاء تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي يقر آلية سنوية للزيادة لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية.

 

زيادة المعاشات السنوية 2024 بحد أقصى 15%


تنص المادة رقم 35 من قانون التأمينات والمعاشات 148 لسنة 2023، على: زيادة سنوية للمعاشات بحد أقصى 15%، في يوم 30 يونيو من كل عام، على أن يتم صرف زيادة المعاشات الجديدة اعتبارًا من أول يوليو من كل عام، وعليه فمن المقرر أن تطبق زيادة المعاشات 2024 في 1 يوليو المقبل، ما لم يصدر قرار بتبكير موعد صرفها مثل هذا العام. 

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