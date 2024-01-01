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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مطاعم ماكدونالدز تقاضي حركة مقاطعة إسرائيل في ماليزيا.. ما القصة؟

صدى البلد

تعرضت الشركة العالمية للوجبات السريعة ماكدونالدز للتحدي من قبل حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) في ماليزيا.

 ووفقًا لوثيقة المحكمة التي تمت مشاهدتها من قبل وكالة رويترز، فإن شركة جربانج ألف ريستورانتس (GAR)، التي تدير فرانشايز ماكدونالدز في البلاد، تتهم حركة BDS ماليزيا بالترويج لمقاطعة مطاعمها من خلال نشر بيانات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما تسبب في خسائر مالية وتسريح للعاملين. وبناءً على ذلك، تطالب شركة GAR بتعويضات بقيمة 6 ملايين رينغيت ماليزي (1.31 مليون دولار) من الحركة.

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بحسب موقع “روسيا اليوم”، تأكدت ماكدونالدز ماليزيا من أنها قد بدأت إجراءات قضائية ضد حركة BDS ماليزيا في بيان صادر عنها يوم الجمعة، حيث أكدت أنها تسعى لحماية حقوقها ومصالحها في البلاد. 

من جانبها، نفت الحركة أي عمل غير قانوني وتتوقع أن تتم معالجة المسألة من قبل المحكمة.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن الحرب على حماس، بعد هجومها المفاجئ في 7 أكتوبر والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي. 

منذ ذلك الحين، أسفر هجوم االاحتلال لإسرائيلي عن مقتل أكثر من 21,000 فلسطيني في القطاع، وفقًا لوزارة الصحة المحلية.

 وقد أطلق العديد من النشطاء، خاصة في الدول ذات الأغلبية المسلمة، حملات مقاطعة ضد الشركات المشتبه بها في الارتباط مع الاحتلال الإسرائيلي ودعوا إلى وقف العدوان. 

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