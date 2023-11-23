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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بنسبة 70%؜.. ماكدونالدز وستاربكس وكنتاكي يواجهون خسائر كبيرة في مصر بسبب المقاطعة

صدى البلد

تواجه العلامات التجارية الغربية التي أعربت عن تضامنها مع العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي اجتاح قطاع غزةانتقادات قوية، خاصة في الدول العربية الداعمة للقضية الفلسطينية.

ومع استمرار الحرب وتكثيف الاحتلال عدوانه على غزة، انتشرت حملات المقاطعة ضد المنتجات الغربية في مصر والأردن وغيرها من الدول العربية الداعمة لفلسطين. حسبما ذكرت "رويترز".

و مع بدء انتشار الحملة، توسعت دعوات المقاطعة التي تداولت على وسائل التواصل الاجتماعي لتشمل عشراتالشركات والمنتجات، مما دفع المتسوقين إلى التحول إلى البدائل المحلية.

وقال موظف في مكاتب ماكدونالدز الرئيسية في مصر طلب عدم ذكر اسمه، إن مبيعات الفرع المصري في أكتوبر ونوفمبر انخفضت بنسبة 70% على الأقل مقارنة بنفس الشهرين من العام الماضي.

وأضاف الموظف: "نحن نكافح لتغطية نفقاتنا خلال هذه الفترة". ولم تتمكن رويترز من التحقق على الفور من الأرقام التي قدمها الموظف.

وقال سامح السادات، سياسي مصري ومؤسس مشارك لشركة TBS القابضة، مورد لستاربكس وماكدونالدز، إنه لاحظ انخفاضا أو تباطؤا بنسبة 50% في الطلب من عملائه.

وقالت ريهام حامد، وهي مقيمة في القاهرة تبلغ من العمر 31 عاما وتقاطع سلاسل الوجبات السريعة الأمريكية وبعضمنتجات التنظيف: "أشعر أنه حتى لو كنت أعلم أن هذا لن يكون له تأثير كبير على الحرب، فهذا هو أقل ما يمكننا فعله كمواطنين من دول مختلفة حتى لا نشعر أن أيدينا ملطخة بالدماء".

وفي الأردن، يدخل بعض المقاطعين فروع ماكدونالدز وستاربكس لتشجيع الزبائن القلائل على نقل أعمالهم إلى مكان آخر.

وقال أحمد الزارو، أمين صندوق في سوبر ماركت كبير في العاصمة عمان حيث كان الزبائن يختارون العلامات التجارية المحلية بدلا من ذلك: "لا أحد يشتري هذه المنتجات".

وفي مدينة الكويت، كانت سبعة فروع من ستاربكس وماكدونالدز وكنتاكي فارغة تقريبا. قال عامل في أحد فروع ستاربكس إن العلامات التجارية الأمريكية الأخرى تأثرت أيضا.

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