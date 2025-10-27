بالونات الهيليوم تغزو المجال الجوي.. ليتوانيا تغلق الحدود مع بيلاروسيا

أعلنت السلطات الليتوانية الأحد إغلاق مطار العاصمة فيلنيوس والمعابر الحدودية مع بيلاروسيا بعد دخول عدة أجسام مجهولة إلى المجال الجوي للبلاد، تم تحديدها لاحقاً على الأرجح بأنها بالونات هيليوم، في رابع حادث من نوعه خلال الأسبوع الماضي.

وقال المركز الوطني لإدارة الأزمات إن القرار اتخذ لأسباب أمنية بعد أن رصدت الأجسام على الرادارات الجوية، مشيراً إلى أن مثل هذه الحوادث تكررت في الأيام الأخيرة، ما تسبب في تعطيل حركة الطيران أكثر من مرة.

وأوضحت السلطات أن ليتوانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كانت قد أغلقت مطار فيلنيوس أيضا يومي الثلاثاء والجمعة الماضيين، إضافة إلى الخامس من أكتوبر، إثر دخول مناطيد مشابهة إلى المجال الجوي للعاصمة.

وتتهم فيلنيوس جماعات تهريب السجائر باستخدام بالونات الهيليوم لنقل البضائع المهربة عبر الحدود، لكنها حملت أيضاً رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مسؤولية التغاضي عن هذه الأنشطة وعدم اتخاذ إجراءات لمنعها.

يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه منطقة البلطيق وأوروبا الشمالية توترات متزايدة بسبب تكرار حوادث الطائرات المسيرة والتوغلات الجوية، التي تسببت في اضطرابات بعدة مطارات أوروبية، منها كوبنهاغن وميونيخ.