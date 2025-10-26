قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية: العصر الرقمي وما شهده من انفتاح ساهم بانتشار الأفكار الإلحادية
قبل الساعة 10 مساء .. موعد إغلاق المحلات بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025
ريال مدريد يحسم الكلاسيكو أمام برشلونة بنتيجة 2-1 بالدوري الإسباني
أحمد موسى: مصر تبني من أجل الاستقرار .. ونحلم بمشروع يليق بتاريخها وحضارتها
الاحتلال يقتحم بلدة الرام ومحيط قلنديا.. وإصابة 12 جنديا إسرائيليا قرب حدود غزة
أحمد موسى: السبت.. مصر على موعد مع افتتاح أكبر متحف في الألفية
موعد إجازة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير .. أسعار التذاكر وطريقة الحجز
تفاصيل مواد سنة أولى بكالوريا.. ماذا يدرس الطلاب هذا العام؟
هل يجوز للزوجة شراء الذهب من مصروف البيت؟.. أمين الإفتاء يجيب
في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. ارتفاع بورصات مصر وقطر وتراجع السعودية والكويت
هيتجنن وينزل الملعب.. شوبير يطمئن الجماهير علي حالة إمام عاشور
قصة قطعة أثرية عمرها 700 ألف سنة تظهر في المتحف المصري الكبير
المشاط: إطلاق الانتخابات المميكنة من أهم إجراءات تطوير الأداء الحكومي وتعظيم التحول الرقمي

آية الجارحي

 قدّمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كافة أوجه الدعم الفني من أجل إتمام انتخابات مجلس إدارة نادي الزهور الرياضي باستخدام منظومة التصويت الإلكتروني، والتي جرت نهاية الأسبوع الماضي، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الأداء الحكومي.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن تطبيق آلية التصويت الإلكتروني يعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية والحوكمة، وتبني أحدث الممارسات الدولية في مجالات الإدارة الحديثة، بما يسهم في ترسيخ مبادئ المشاركة الفعالة وصنع القرار المبني على البيانات، موضحة أن إدخال التصويت الإلكتروني يتسق مع مستهدفات الدولة لتعزيز التحول الرقمي وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وفاعلية، مؤكدةً حرص الوزارة على الاستفادة من الأدوات الرقمية لتعزيز كفاءة العمل وتسهيل الخدمات.

أهداف برنامج التصويت الإلكتروني

وأوضحت أن برنامج التصويت الإلكتروني يهدف إلى تطوير البنية المعلوماتية والخدمات المقدمة من هيئة النيابة الإدارية للوصول إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع وبناء مجتمع معلوماتي متكامل يساهم في تبسيط إجراءات أداء الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات وعدم تدخل العنصر البشري بعملية التصويت، مشيرة إلى أن تدشين التجربة بهيئة النيابة الإدارية ثم تطبيقها لأول مرة بإحدى الجهات التابعة لوزارة الشباب والرياضة، يتيح الفرص لتعميمها على مزيد من الجهات بما يعزز مبادئ الشفافية ويزيد من كفاءة وفعالية العملية الانتخابية.

وتتم عملية التصويت باستخدام أجهزة حاسوب مزودة بشاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين، ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني، خاصة في عملية فرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.

جدير بالذكر أن عملية التصويت الإلكتروني أجريت من خلال (٥٥) لجنة انتخابية، منها (٤٤) لجنة خاصة بفرع مدينة نصر، و(١١) لجنة خاصة بفرع التجمع الخامس، ليصبح الزهور أول نادٍ رياضي يقوم بعملية الاقتراع والفرز بنظام الكتروني مؤمن ومشفر، وقد أكملت الجمعية العمومية نصابها القانوني بحضور 9378 عضوًا بالانتخابات.

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

الايجار القديم

بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

فاتورة الكهرباء

استعلم عن فاتورة كهرباء نوفمبر 2025 وادفعها وأنت في بيتك .. بهذه الطريقة

حكمة نهائى السوبر الأوروبي

حكمة نهائى السوبر الأوروبي: إطلالتي سر شقائي وصلاح ليس فتي أحلامي

سعد الصغير

«النقض» ترفض الطعن المقدم من دفاع سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر

الصحة اللبنانية: شهيد وإصابتان في غارة إسرائيلية استهدفت الحفير الفوقا

الصحة اللبنانية: شهيد وإصابتان في غارة إسرائيلية استهدفت الحفير الفوقا

أرشيفية

مقتل 5 جنود باكستانيين بهجمات عبر الحدود من أفغانستان

جنود إسرائيليين في الضفة الغربية

افتتاحية "هآرتس": إسرائيل تمارس تطهيرا عرقيا في الضفة الغربية تحت غطاء رسمي وصمت مؤسسي

هيدي كرم تواجه نيرمين سيف الدين في وتر حساس 2

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

زينة

زينة تتعرض لإصابة في قدمها قبل أيام من عرض ورد وشوكولاتة

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

عودة محمد سلام

بعد غياب سنتين.. أول ظهور للفنان محمد سلام في احتفاليةوطن السلام بحضور الرئيس السيسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

