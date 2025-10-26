تنفيذ قرارات غلق وتشميع لقطع أراضٍ مخالفة بحي الأندلس – التجمع الثالث

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تنفيذ عدد (12) قرار غلق وتشميع، ورفع عدادات الكهرباء، والتحفظ على المواد والمنقولات لعدد من قطع الأراضي السكنية المخالفة للنشاط بحي الأندلس – التجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة.

ويأتي إطار تعليمات المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بشأن التصدي لجميع أنواع المخالفات حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة،وبإشراف ومتابعة المهندس أحمد عبدالوهاب، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث،وبحضور مديري التنمية والأمن والنظافة، ولجنة الإزالة، وبالتأمين من قسم شرطة التعمير بالتجمع الثالث.

تنفيذ المخالفات

وبحسب بيان صادر عن وزارة الإسكان اليوم، جاري حاليًا استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات، تنفيذًا لتوجيهات رئاسة الجهاز بعدم التهاون مع أي تجاوزات تمس التخطيط العمراني أو المظهر العام للمدينة.