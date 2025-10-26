قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يتابع استعدادات الوزارة لافتتاح المتحف المصرى الكبير
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري والقناة الناقلة
أخويا مات أربع مرات.. فريدة سيف النصر تبكي شقيقها
بقلم محمد عبد اللطيف: المتحف المصري الكبير صرح حضاري يجسد عبقرية المصري القديم وإلهاماً لأجيال المستقبل
ارتاح من الناس.. فريدة سيف النصر تنعي شقيقها بدر الدين
محافظ القاهرة يتابع أعمال المنطقة المحيطة بميدان رمسيس
مفاجأة في ترتيب التاريخ.. رونالدو خارج الثلاثة الكبار
من القسم الثالث لوصافة البريمييرليج.. حكاية نجاح أصغر مالك لنادي سندرلاند
القصة الكاملة لتعذيب أم لأطفالها وتوثيقهم بالحبال داخل الحمام في طنطا
بالأسماء.. ننشر نتيجة انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ
الإعدام شنقا لـ فني تكييف بتهمة هتك عرض 3 أطفال بالطالبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروعات المرافق في المدن الجديدة

وزير الاسكان يترأس الاجتماع
آية الجارحي

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة سير العمل بقطاع المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وموقف عددٍ من مشروعات المرافق وتطوير العمل بالمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، على أهمية تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بانتظام وتقديم خدمة متكاملة ، مع العمل على تلبية الاحتياجات المستقبلية، بجانب أهمية التوسع في تركيب عدادات المياه الذكية مسبقة الدفع في كل المدن الجديدة، واستكمال منظومة GIS لرفع شبكات المرافق وإعداد بيانات كاملة لكل المرافق المنفذة وتحقيقها بشكل فعال جداً.

كما أكد الوزير تقديم خدمة للمواطن والمستثمر بشكل أكثر تأثيراً ، وتوفير آلية أكثر فاعلية في سداد المتأخرات وتوفير منظومة إلكترونية لعدادات المياه للمدن الجديدة بشكل فعال ومؤثر تشمل سداد الفواتير والتعاقدات، مع توحيد آليات العمل والمتابعة على مستوى الوزارة، وتوفير آلية لدفع الفواتير من خلال التطبيقات الذكية على الهاتف المحمول ، ودفع الفواتير المستحقة لعدادات المياه الميكانيكية من خلال تطبيقات الدفع (إنستاباى وفورى) ، مع أهمية التفاعل مع الشكاوى من متلقي الخدمة والعمل على حل كل المشكلات المتعلقة بقطاع المرافق .

وتابع الوزير خلال الاجتماع، أعمال منظومة GIS لتحميل كل الشبكات عليها، والتحليل الهيدروليكي لمواكبة التوسعات الكبيرة فى المشروعات ، وسير العمل بقطاع المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية ورؤيته خلال الفترة المقبلة، وجهود التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ، والعمل على توطين الصناعة الوطنية والاعتماد على المنتج المحلي والاستفادة من إعادة تدوير المخلفات ورفع كفاءة التحصيل وتقليل الفاقد وترشيد استهلاك المياه، مع أهمية حوكمة استهلاك المياه بالأنشطة الصناعية بالمدن الجديدة .

كما تابع الوزير موقف عددٍ من محطات تحلية مياه البحر المنفذة والجاري تنفيذها والمحطات المزمع إنشاؤها ومنها محطة تحلية مدينة العلمين الجديدة، وتنفيذ محطة تحلية شرق مطروح ومحطة تحلية بديلة جنوب العلمين.

المهندس شريف الشربيني اخبار مصر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مال واعمال المدن الجديدة شريف الشربيني وزير الاسكان والمرافق الصرف الصحي مياه الشرب

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

