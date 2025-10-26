قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لعدم وجود صفة .. رفض دعوى مواطن لإلغاء ترشح «القائمة الوطنية من أجل مصر»
يحدث في الزمالك .. ميركاتو يناير والسوبر يحسمان مصير فيريرا وجون إدوارد
إحباط في إسرائيل.. وأمريكا: لا تعاقبوا حماس
مدبولي: النصر للبترول تواصل تطوير مصافيها التاريخية لتعزيز الأمن الطاقوي
أحمد كجوك: 4 أولويات مالية ترسم المسار الجديد للاقتصاد المصري
الصين تشيد بدور مصر في إفريقيا والعالم العربي وتوسع استثماراتها بقيمة 7 مليارات دولار
ميناءا بورسعيد والإسكندرية يتصدران أفريقيا في تصنيف أفضل 100 ميناء عالمي
سفير أوزبكستان بالقاهرة: المتحف المصري الكبير هدية للعلماء ومحبي الثقافة في العالم
اندلاع حريق ضخم نتيجة انفجار أحد التوربينات في موقع نفطي بالبرجسية بالعراق
رئيس الوزراء يفتتح تشغيل وحدة استرجاع الغازات بالنصر للبترول في السويس
الهلال الأحمر: 10 آلاف طن مساعدات إنسانية تدخل إلى غزة عبر قافلة "زاد العزة" الـ 58
روسيا تعلن نجاح اختبار أول صاروخ بمحرك نووي في العالم
اقتصاد

حركة تنقلات جديدة في أجهزة المدن الجديدة.. تفاصيل قرار وزير الإسكان

شريف الشربيني
شريف الشربيني
آية الجارحي

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا وزاريًا بحركة تنقلات وتكليفات لعددٍ من نواب رؤساء أجهزة المدن الجديدة .

جاء القرار الصادر اليوم في إطار خطة الوزارة لضخ دماء جديدة وتعزيز كفاءة الأداء الإداري والفني داخل أجهزة المدن الجديدة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وصرح وزير الإسكان، بأن هذه الحركة تأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير منظومة العمل داخل أجهزة المدن الجديدة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان استمرار تنفيذ المشروعات القومية والتنموية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

تفاصيل القرار 

تضمن القرار، تعيين المهندس حسام محمد محمود قمر نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، والمهندسة ريهام حسن سيد عطية نائبًا لرئيس جهاز مدينة بدر، والمهندس محمد كامل عبد الله الوهيدي نائبًا لرئيس جهاز جزيرة الوراق، والمهندسة يسرا أحمد علي محمد نائبًا لرئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة.

كما تضمن القرار تكليف المهندس بيشوي القس يعقوب بالعمل نائبًا لرئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، والمهندسة وفاء حسن عبد الله نائبًا لرئيس جهاز أسيوط الجديدة، والمهندسة أسماء محمد أحمد عمران نائبًا لرئيس جهاز مدينة العبور، والمهندس عادل قاسم إبراهيم نائبًا لرئيس جهاز العبور الجديدة، والمهندسة إنجي سمير إبراهيم عمار نائبًا لرئيس جهاز القاهرة الجديدة، والمهندس محمد عبد الكريم عبد العزيز نائبًا لرئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.

وزير الاسكان والمرافق المهندس شريف الشربيني اخبار مصر مال واعمال أجهزة المدن الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز مدينة بدر جهاز مدينة سوهاج الجديدة

