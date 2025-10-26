حركة تنقلات جديدة في أجهزة المدن الجديدة.. تفاصيل قرار وزير الإسكان

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا وزاريًا بحركة تنقلات وتكليفات لعددٍ من نواب رؤساء أجهزة المدن الجديدة .

جاء القرار الصادر اليوم في إطار خطة الوزارة لضخ دماء جديدة وتعزيز كفاءة الأداء الإداري والفني داخل أجهزة المدن الجديدة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وصرح وزير الإسكان، بأن هذه الحركة تأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير منظومة العمل داخل أجهزة المدن الجديدة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان استمرار تنفيذ المشروعات القومية والتنموية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

تفاصيل القرار

تضمن القرار، تعيين المهندس حسام محمد محمود قمر نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، والمهندسة ريهام حسن سيد عطية نائبًا لرئيس جهاز مدينة بدر، والمهندس محمد كامل عبد الله الوهيدي نائبًا لرئيس جهاز جزيرة الوراق، والمهندسة يسرا أحمد علي محمد نائبًا لرئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة.

كما تضمن القرار تكليف المهندس بيشوي القس يعقوب بالعمل نائبًا لرئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، والمهندسة وفاء حسن عبد الله نائبًا لرئيس جهاز أسيوط الجديدة، والمهندسة أسماء محمد أحمد عمران نائبًا لرئيس جهاز مدينة العبور، والمهندس عادل قاسم إبراهيم نائبًا لرئيس جهاز العبور الجديدة، والمهندسة إنجي سمير إبراهيم عمار نائبًا لرئيس جهاز القاهرة الجديدة، والمهندس محمد عبد الكريم عبد العزيز نائبًا لرئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.