وزير الإسكان: نسعى لاستغلال الفرص المتاحة بالمدن الجديدة لجذب المزيد من الاستثمارات

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP)، لاستعراض الخطة التسويقية التي تنفذها الشركة لتسويق عددٍ من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجانب عدد من الفرص الاستثمارية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والشركة.

وأكد المهندس شريف الشربيني أن وزارة الإسكان تولي أهمية كبيرة للتعاون والشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تعظيم الاستفادة من المشروعات التي تم تنفيذها، من خلال تعزيز فرص استغلالها في مختلف المجالات السكنية والخدمية والاستثمارية.

واضاف أن الوزارة تعمل بالتوازي على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المدن الجديدة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل فى مختلف القطاعات ، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من البنية التحتية المتطورة التي تم تنفيذها في مختلف المجتمعات العمرانية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف المبيعات والتسويق لعدد من المشروعات ومنها "ويست فيو" في مدينة الشيخ زايد، بجانب موقف تسويق عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة ، كما تناول الاجتماع مناقشة الفرص الاستثمارية بنظام الشراكة بين الوزارة و شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP).