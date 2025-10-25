قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النصر يعزز صدارته للدوري السعودي بالفوز على الحزم بثنائية نظيفة
وحشتنا.. إعلامي: النهاردة محمد سلام واقف قدام رئيس الجمهورية وبيقدم فنه بمنتهى البساطة
تهديد مصري عربي بالنظر في الاتفاقيات مع إسرائيل.. أبو الغيط يكشف مفاجأة
العالم سيقف في وجه إسرائيل.. أبو الغيط: قطاع غزة سيتحرر بالكامل
سموتريتش: فرض السيادة في الضفة الغربية ضرورة وجودية لإسرائيل
بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يتأخر 2-1 أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي
يوم افتتاح المتحف المصري الكبير .. عمرو أديب: زلزال في العالم السبت المقبل
سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا
لميس الحديدي عن احتفالية وطن السلام: القضية الفلسطينية أمن قومي لمصر
أبو الغيط: ترامب متحمس لقيادة لجنة السلام من أجل استقرار غزة
أبو الغيط: الأمن والإستقرار في غزة تعرضا لهزة كبيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توفير 40 % من استهلاك المياه.. الإسكان تكشف مزايا مباني العمران الأخضر

الإسكان
الإسكان
هاني حسين

أكد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، أن العمران الأخضر يمثل توجهًا استراتيجيًا للدولة نحو دعم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا النمط من البناء يحقق كفاءة عالية في استخدام الموارد ويحافظ على البيئة، موضحا أن مباني العمران الأخضر توفر نحو 40% من استهلاك المياه بفضل اعتمادها على تقنيات حديثة في الترشيد وإعادة الاستخدام.

وشدد عبد الخالق إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنها تقلل من استخدام أجهزة التكييف لاعتمادها على التهوية الطبيعية في التصميم المعماري، مما يسهم في خفض استهلاك الكهرباء، مضيفًا أن المواد المستخدمة في البناء الأخضر، سواء في الطوب أو العزل، تُختار بعناية لتساعد في الحفاظ على الطاقة وتقليل الانبعاثات الحرارية، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه المواد يأتي من البيئة المحلية، ما يجعلها أكثر استدامة وأقل تكلفة على المدى الطويل.

وأشار عبد الخالق إبراهيم، إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أطلقت مجموعة من الحوافز التشجيعية للمستثمرين والمطورين العقاريين، تتضمن منح مهل في التنفيذ والسداد، وزيادة في المسطحات البنائية، مع دراسة تطبيق خصم على معدل الفائدة الخاصة بأقساط الأراضي لتشجيع التحول نحو البناء الأخضر.

وكشف عبد الخالق إبراهيم، أنه تم اعتماد وثيقة الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر من مجلس الوزراء، على أن تُعتمد قريبًا من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، تمهيدًا لبدء تنفيذها رسميًا مع مطلع الشهر المقبل، موضحًا أن تكلفة البناء الأخضر تزيد بنحو 5% فقط عن البناء التقليدي، بينما تنخفض تكاليف التشغيل والفواتير بنسبة تتراوح بين 15 و25%، مما يجعل هذا النمط خيارًا اقتصاديًا مجديًا على المدى الطويل.

الإسكان العمران الأخضر وحدات سكنية مصر وحدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

صورة ارشيفية

معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية

تشييع جثمان شاب في المنوفية

جنازة مهيبة.. أهالي قرية بالمنوفية يودعون شابا قتل على يد زميله

ترشيحاتنا

خالد الجندي

خالد الجندي: السنة النبوية كنز لم يُكتشف بعد

خالد الجندي

خالد الجندي: لو تدبرنا إعجاز القرآن لانشغلنا بالخير عن الخلاف

جانب من اللقاء

شيخ الأزهر يدعو لإنشاء لجنة من حكماء القارة الإفريقية وأبرز القادة الدينيين لتخفيف حدة النزاعات

بالصور

معلومات لا تعرفها عن تفشّي الدفتيريا الجديد في أوروبا.. سلالة غامضة تُثير القلق بين الخبراء

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

اكتشاف مذهل.. عقار الإيبوبروفين يخفف الألم و يحارب السرطان

كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟
كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟
كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟

ليست تجربة بل أسلوب حياة.. فوائد مذهلة لامتلاك حيوان أليف.. يحسّن صحتك ويقلل خطر أمراض القلب

الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر

فيديو

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

منال سلامة

منال سلامة: بنتي هى اللى بتحاسب على مشاريب عيلة أديب والناس أصبحوا بلا قلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد