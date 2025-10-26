العملات الرقمية تنتعش مجدداً .. "بيتكوين" تتجاوز 112 ألف دولار

سجل سوق العملات الرقمية أداء قويا خلال تعاملات ، اليوم "الأحد"، مدفوعا بموجة ارتفاعات جماعية قادتها عملة بيتكوين التي واصلت صعودها لتتجاوز حاجز 112 ألف دولار، وسط تحسن معنويات المستثمرين وعودة الإقبال على الأصول الخطرة .

وارتفع سعر عملة "بيتكوين" اليوم بنسبة 0.60% ليصل إلى 112,335.5 دولار، وفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".

وصعدت عملة إيثريوم بنسبة 0.98% مسجلة 3,978.23 دولار، كما ارتفعت ريبل (XRP) بأكثر من 4.4% لتسجل 2.6521 دولار.

ويعكس هذا الأداء القوي استمرار النشاط الملحوظ في سوق العملات الرقمية، رغم حالة التذبذب الحاد التي ما زالت تسيطر على الأسواق العالمية، في وقت تتأثر فيه الأصول عالية المخاطر بالتقلبات الاقتصادية.



صناديق ثروة سيادية تستثمر في البيتكوين

وأشار محللون إلى أن التحركات الأخيرة تمثل مؤشرات على تعافٍ تدريجي في أداء العملات الكبرى، مع حفاظ القيمة السوقية الإجمالية للأصول الرقمية على مستويات مرتفعة، ما يعكس ثقة متنامية من جانب المستثمرين الأفراد والمؤسسات في استدامة الزخم الإيجابي للسوق.

في سياق متصل، تشهد العملات المشفرة اهتماما متزايداً من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العالمية، إذ تجاوزت التدفقات الاستثمارية في منتجات الأصول الرقمية إجمالي تدفقات عام 2024 بأكمله، فيما أعلنت صناديق ثروة سيادية دخولها مجال الاستثمار في صناديق البيتكوين، في خطوة تؤكد تصاعد مكانة العملات المشفرة كأدوات استثمارية بديلة.

كما كشف تقرير لوكالة "بلومبرج"، عن اعتزام بنك "جي بي مورجان" الأمريكي السماح لعملائه من المؤسسات باستخدام حيازاتهم من عملتي بيتكوين وإيثر كضمان للحصول على قروض قبل نهاية العام الجاري، في خطوة تعد توسعاً مهماً في دمج الأصول الرقمية ضمن المنظومة المالية التقليدية في وول ستريت.

وأوضح التقرير أن البرنامج الجديد للينك سيعتمد على جهة حفظ خارجية لتأمين الأصول الرقمية المقدمة كضمان، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد سماح البنك سابقاً باستخدام صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المرتبطة بالعملات المشفّرة كضمان للتمويل، بما يعزز الاتجاه المتنامي نحو تكامل الأسواق التقليدية والرقمية.

ويرى محللون أن هذه التطورات تعكس تسارع وتيرة الاندماج بين النظام المالي التقليدي واقتصاد الأصول الرقمية، في ظل الأداء القوي لعملة البيتكوين خلال العام الجاري وتخفيف القيود التنظيمية في عهد الإدارة الأمريكية الحالية، ما يرجح استمرار موجة الزخم الصعودي في السوق خلال الفترة المقبلة.