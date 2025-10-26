في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. ارتفاع بورصات مصر وقطر وتراجع السعودية والكويت

أداء أسواق المال العربية مطلع تعاملات الأسبوع:

البورصة المصرية تربح 26 مليار جنيه

ارتفاع المؤشر العام لسوق مسقط

تراجع المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت

اللون الأحمر يخيم على سوق الأسهم السعودية

تباين أداء أسواق المال العربية ختام تعاملات اليوم، إذ ارتفعت بورصات مصر مسقط، قطر، الأردن، وتراجعت الكويت، والبحرين والسعودية، بينما أسواق المال الإماراتية إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد، وتستأنف تداولاتها غدا الإثنين.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع “صدى البلد” حركة الأسواق العربية في ختام تعاملات اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025.

البورصة المصرية

قادت مشتريات المستثمرين الأجانب، ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، ليرتفع المؤشر الثلاثيني أعلى حاجز 38100 نقطة.

وخلال تعاملات اليوم، سيطر الشراء على المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية والمستثمرين الأفراد الأجانب، فيما مالت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو البيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 26 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.764 تريليون جنيه.

وبنهاية تداولات اليوم، صعد المؤشر الرئيسي للبورصة “EGX30” بنسبة 1.1% عند مستوى 38101 نقطة.

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" متساوي الأوزان 1.52% عند مستوى 12263 نقاط مسجلا مستوى قياسي جديد، بينما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً "EGX100" متساوي الأوزان 1.51% ليبلغ 16075.14 نقطة.

واتجه المستثمرون المصريون والأجانب للشراء بصافي 93.28 مليون جنيه و234.7 مليون جنيه، فيما اتجه العرب للبيع بصافي 328 مليون جنيه.

سوق مسقط

ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنهاية تعاملات اليوم، بنسبة 25.45% ليغلق عند مستوى 5,395.89 نقطة، رابحاً 25.45 نقطة عن مستوياته بجلسة الخميس الماضي.

ودعم ارتفاع المؤشر، صعود الأسهم القيادية، وارتفاع المؤشرات القطاعية مجتمعة، وتصدرها الصناعة بنسبة 0.94%.

وصعد مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.33%، وحد من ارتفاع قطاع الخدمات تقدم سهم كلية مجان على المتراجعين اليوم بنسبة 4.17%، ارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.09%

وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 189.01 مليون ورقة مالية.

وارتفعت قيمة التداولات خلال الجلسة إلى 36.5 مليون ريال.

مؤشر بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعًا بواقع 35.09 نقطة، أي ما يعادل 0.32%، ليصل إلى مستوى 10912.14 نقطة.

وجرى خلال الجلسة تداول101 مليون و404 آلاف و297 سهمًا، بقيمة 216 مليونًا و936 ألفًا و654.148 ريالًا، عبر تنفيذ 10986 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت خلال الجلسة أسهم 29 شركة، بينما انخفضت أسهم 21 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 653.7 مليار ريال، قياسًا بـ 650.6 مليار ريال، في الجلسة السابقة.

البورصة الأردنية

أنهى المؤشر العام لبورصة عمَّان، تعاملات اليوم، أولى جلسات الأسبوع، مرتفعاً 0.16%، ليصل إلى مستوى 3,307.01 نقطة، رابحاً 5.37 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة الخميس الماضي.

ودعم أداء البورصة اليوم، ارتفاع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.49%.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت مؤشرات القطاعين الصناعة والخدمات. وتراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.04%،

وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 4.62 مليون سهم مقابل 7.05 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي.

وارتفعت قيمة التداولات إلى 9.59 مليون دينار، مقابل 14.69 مليون دينار بالجلسة السابقة.

مؤشر البحرين العام اليوم

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم، عند مستوى 2,006.02 نقاط، على ارتفاعٍ قدره (13.29) نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائدٌ إلى ارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المواد الأساسية.

فيما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 961.49 نقطة، على انخفاضٍ قدره (10.67) نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6ملايين و514 ألفًا و195 سهمًا، بقيمةٍ إجمالية قدرها مليون و868 ألفًا و876 دينارًا بحرينيًا، نفذت من خلال 157 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 62.72% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

سوق الأسهم السعودية

أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، تعاملات اليوم، باللون الأحمر، ليعاود تراجعه، بضغط 3 قطاعات كبرى، بقيادة البنوك، الأعلى وزنا بالمؤشر.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" متراجعاً بنسبة 0.16%، بخسائر بلغت 18.23 نقطة، هبط بها إلى 11,593.45نقطة، متخليا عن مستويات 11500 نقطة مرة أخرى.

وجاءت خسائر المؤشر العام، وسط تباطؤ حركة التداول، لتهبط قيمة التداول إلى 3.25 مليار ريال، من خلال 168.74 مليون سهم، مقابل 4.89 مليار ريال، بكمية بلغت 226.17 مليون سهم، بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وعلى صعيد أداء القطاعات، جاء إغلاق 6 قطاعاًت باللون الأحمر، بقيادة 3 قطاعات كبرى تصدرها قطاع الطاقة بتراجع نسبته 0.43%، وهبط قطاع البنوك 0.4%، وسجل قطاع المواد الأساسية تراجعاً نسبته 0.31%.

وعلى صعيد القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق السعودي، فقد تراجعت إلى 9.608 تريليون ريال، مقابل 9.639 تريليون ريال بالجلسة السابقة.

وشهد السوق الموازي تراجعا هامشيا، ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) بتراجع نسبته 0.04%، فاقدًا 9.42 نقطة من قيمته، هبطت به إلى مستوى 25,039.36 نقطة.

بورصة الكويت

خيم التراجع على أداء المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات اليوم الأحد؛ بضغط 7 قطاعات.

انخفض مؤشرا السوق الأول و"العام بـ 0.12% و0.17% على التوالي، كما هبط المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنحو 0.23% و0.39% على الترتيب، عن مستوى الخميس الماضي.

بلغت قيمة التداول في بورصة الكويت بتعاملات اليوم 124.01 مليون دينار، وزعت على 524.16 مليون سهم، بتنفيذ 29.43 ألف صفقة.

وأثر على الجلسة، تراجع 7 قطاعات، في مقدمتها التأمين بـ1.57%، بينما ارتفع 5 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بـ3.49%، واستقر قطاع السلع الاستهلاكية.