البورصة تربح 26 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد

قادت مشتريات المستثمرين الأجانب ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع، ليرتفع المؤشر الثلاثيني أعلى حاجز 38100 نقطة.

وخلال تعاملات اليوم، سيطر الشراء على المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية والمستثمرين الأفراد الأجانب، فيما مالت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو البيع .

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 26 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.764 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة

وبنهاية تداولات اليوم، صعد المؤشر الرئيسي للبورصة “EGX30” بنسبة 1.1% عند مستوى 38101 نقطة.

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" متساوي الأوزان 1.52% عند مستوى 12263 نقاط مسجلا مستوى قياسي جديد، بينما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً "EGX100" متساوي الأوزان 1.51% ليبلغ 16075.14 نقطة.

اتجه المستثمرون المصريون والأجانب للشراء بصافي 93.28 مليون جنيه و234.7 مليون جنيه، فيما اتجه العرب للبيع بصافي 328 مليون جنيه.