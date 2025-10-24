46.2 مليار جنيه مكاسب البورصة خلال الأسبوع الماضي

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تباينًا في أدائها خلال جلسات الأسبوع، حيث سجل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.03% ليغلق عند 37687.04 نقطة، بينما حققت مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة مكاسب قوية.

حركة المؤشرات

EGX 70 متساوي الأوزان: صعد بنسبة 3.65% ليغلق عند 12079.8 نقطة

EGX 100 متساوي الأوزان: ارتفع بنسبة 3.07% ليصل إلى 15836.66 نقطة

EGX 30 محدد الأوزان: سجل نموًا بنسبة 0.31% ليغلق عند 46292.46 نقطة

مؤشر تميز: تراجع بنسبة 0.05% ليغلق عند 15978.11 نقطة

رأس المال السوقي:

حقق رأس المال السوقي للبورصة مكاسب قدرها 46.2 مليار جنيه خلال الأسبوع، ليصل إلى 2.738 تريليون جنيه، بنمو نسبته 1.7%.

رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي ارتفع من 1.450 تريليون إلى 1.462 تريليون جنيه (+0.8%)

مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة قفز من 687.7 مليار إلى 701.3 مليار جنيه (+2%)

المؤشر الأوسع نطاقًا ارتفع من 2.138 تريليون إلى 2.163 تريليون جنيه (+1.2%)

بورصة النيل سجلت تراجعًا من 2.5 مليار إلى 2.4 مليار جنيه (-1.4%)

التداولات:

إجمالي قيمة التداول: بلغ 373.2 مليار جنيه

كمية التداول: وصلت إلى 10.292 مليار ورقة مالية عبر 731 ألف عملية

مقارنة بالأسبوع السابق، انخفضت القيمة من 374 مليار جنيه، والكمية من 10.321 مليار ورقة

توزيع التداول حسب المؤشرات:

EGX 30: تداولات بقيمة 11 مليار جنيه، عبر 773.8 مليون ورقة و172.2 ألف عملية

EGX 70: تداولات بقيمة 12.6 مليار جنيه، عبر 5.1 مليار ورقة و294.5 ألف عملية

EGX 100: تداولات بقيمة 23.6 مليار جنيه، عبر 5.8 مليار ورقة و466.7 ألف عملية

ملاحظات التداول:

الأسهم استحوذت على 8.86% من إجمالي التداول داخل المقصورة

السندات وأذون الخزانة شكلت 91.14% من إجمالي التداول