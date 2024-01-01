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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ أمراض باطنة: الأعراض المصاحبة لمتحور كورونا الجديد خفيفة ومتوسطة

كورونا
كورونا

شهد قطاع المستشفيات الجامعية خلال عام 2023  تطورا هائلا من حيث توفير كافية الامكانيات اللازمة للاستعداد لاى طوارئ تحدث في البلاد ومع بدء انتشار متحور كورونا الجديد اكد عدد من مسؤولي المستشفيات الجامعية استعدادهم لاى تطورات بهذا الشأن.

وقال الدكتور أسامة اشرف أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي بجامعة عين شمس مدير مستشفي عين شمس الميداني الخاصة بفيروس كورونا، أن الأعراض المصاحبة لمصابي متحور فيروس كورونا الجديد بسيطة ومتوسطة ولا داعي للقلق منها، مشدداً علي تلقى لقاحات فيروس كورونا، والتى تساهم فى حماية المواطنين والحماية من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته.

وأوضح أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي بجامعة عين شمس، أن الدولة لا تدخر جهدًا فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، مشيراً إلي أن البرتوكول العلاجى قادر على مواجهة الإصابة به .

وطالب أشرف بارتداء الكمامة فى الزحام والأماكن غير جيدة التهوية، وفى حال وجود إصابات أو عدوى لشخص بالمرض فيجب على الشخص ارتداء الكمامة منعا لنقل العدوى كما يجب والالتزام بفترة العزل 10 أيام.

وأكد الدكتور أسامة أشرف، أن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا تقلل من فرص الإصابة بكوفيد 19، مشيرا إلى أن الجرعة التنشيطية متاحة بدون حجز مسبق.

وأشار إلي أن الاعراض مازالت متشابهة برغم التحولات التي حدثت والتي تتمثل في رشح، ارتفاع درجة الحرارة، تكسير في العظام وتنتهي من 4 إلى 5 أيام ولا تسبب دخول المستشفى، ولا تتسبب في حدوث حالات وفيات، وللوقاية من الأمراض لابد من ارتداء الكمامة للحفاظ على صحة الفرد وصحة الآخرين.

وشدد ، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى بعد الحصول على لقاحات كورونا أمر ضروري.

وأوضح، أنه يجب ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة منعًا لنقل العدوى إذا كان الشخص حاملًا لها، وبخاصة أن مصابي الأمراض المزمنة مناعتهم ضعيفة قد يتعرضون لأخطار صحية.  

وأشار إلي، إنه مع اكتشاف متحورات فيروس كورونا ينتج عن ذلك حالة من التوتر والقلق على الاشخاص مما يضعف المناعة لذلك يجب الاهتمام بالصحة العامة ولا داعي للقلق.
 

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