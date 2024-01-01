المقاومة الفلسطينية تقصف طائرة مروحية إسرائيلية بصاروخ "سام 7" .. شاهد

أعلنت كتائب المجاهدين في فلسطين، اليوم الإثنين، استهداف أحد مقاتليها لطائرة مروحية إسرائيلية بصاروخ "سام 7" في سماء حي الشجاعية بمدينة غزة وأصابها بشكل مباشر.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، تصفية 15 جنديا إسرائيليا بتفجير حقل ألغام شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “قتلنا 15 جنديا إسرائيليا بتفجير حقل ألغام شرق حي التفاح”.

وكانت كتائب القسام، أعلنت اليوم الإثنين، تفجير فوهة نفق بعددٍ من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على جبل الريس شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وقالت في بيان عسكري: “فجرنا فوهة نفق بعدد من جنود الاحتلال على جبل الريس شرق حي التفاح بمدينة غزة وأوقعناهم بين قتيل وجريح”.